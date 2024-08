Luisa Cela reassume Secretaria da Cultura após vice do PT em Fortaleza ficar com PSD

Luisa Cela, que foi um dos nomes cotados ao cargo de vice-prefeita de Fortaleza na chapa do PT encabeçada por Evandro Leitão, foi renomeada como Secretária da Cultura do Ceará. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (1º).

Ela havia sido oficialmente exonerada do cargo em 5 de junho para ficar “à disposição” do PSB, ao qual se filiou em abril, para as eleições municipais deste ano. O partido pleiteava a vaga de vice de Evandro, que acabou ficando com o PSD.

A deputada estadual Gabriella Aguiar, filha do ex-vice-governador Domingos Filho e da prefeita de Tauá Patrícia Aguiar, foi escolhida para compor a chapa petista. Evandro e Gabriella serão oficializados como candidatos em convenção que ocorre neste sábado (3).

Apesar de não ter sido escolhida para compor a chapa, Luisa segue atuante em prol da campanha de Evandro. Nas redes sociais, a secretária compartilhou conteúdos sobre a convenção do PT, incluindo um convite para o “Bloco da Cultura” participar do evento.

A convenção, que ocorre no Centro de Formação Olímpica (CFO) a partir das 9 horas do sábado, terá a presença do presidente Lula, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas.

À época da exoneração, em 4 de junho, Luisa havia falado ao Diário do Nordeste sobre a exoneração.

“Estou deixando a Secretaria para ficar à disposição do meu partido, o PSB, mas sem ainda nenhum tipo de definição. As coisas têm hora certa pra acontecer, e vou me dedicar ao projeto político do qual faço parte, independentemente da tarefa que me seja dada” Luisa Cela em entrevista ao DN em 4 de junho

Em abril, quando se filiou ao PSB — sigla atualmente comandada por Eudoro Santana e pelo senador Cid Gomes —, a secretária havia negado “tratativas para disputa de cargo público nas eleições deste ano".

A reportagem procurou a assessoria da Secretaria da Cultura do Ceará em busca de uma posição da pasta sobre o retorno de Luisa Cela ao cargo e aguarda resposta.