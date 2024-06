Cotada para ser pré-candidata a vice de Evandro, Luisa Cela é exonerada da Secretaria da Cultura

Cotada para concorrer ao cargo de vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão, pré-candidato à Prefeitura pelo PT, Luisa Cela (PSB) foi exonerada da Secretaria de Cultura do Governo do Ceará. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa quarta-feira (5).

A saída do comando da Secult ocorre no final do prazo de desincompatibilização determinado pela legislação eleitoral para aqueles que estavam exercendo cargo público e pretendem concorrer a prefeituras em 2024. Para quem pretende concorrer às câmaras municipais, era preciso deixar o cargo até o início de abril.

Em um dos últimos eventos como secretária de Cultura, Luisa Cela falou sobre a saída do cargo e ressaltou que, apesar de estar "à disposição", ainda não há "nenhum tipo de definição".

“Estou deixando a Secretaria para ficar à disposição do meu partido, o PSB, mas sem ainda nenhum tipo de definição. As coisas têm hora certa pra acontecer, e vou me dedicar ao projeto político do qual faço parte, independentemente da tarefa que me seja dada”, reforçou na última terça-feira (4), em evento ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Apesar de oficializada apenas agora, a saída de Luisa Cela havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) no dia 27 de maio, quando o petista realizou uma minirreforma no secretariado do Governo do Ceará.

Legenda: Elmano de Freitas ao lado de Evandro Leitão e Luisa Cela Foto: Ismael Soares

Além de Cela, foram publicadas outras quatro exonerações no Diário Oficial do Estado. O ex-deputado estadual Leonardo Araújo (PSB) deixou o cargo de assessor especial de assuntos federais do Estado. Ele é pré-candidato a Prefeito de Palmácia.

José Juarez deixou o comando da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), enquanto Adriano Pinheiro foi exonerado do cargo de diretor de Desenvolvimento e Governança da Cearaprev. Ele deve substituir José Juarez como superintendente da entidade.

Por último, Paulo José Gomes Ferreira deixou o comando da Superintendência de Obras Hidráulicas.