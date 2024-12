Julgamento de recursos contra cassação de deputados estaduais do PL no Ceará é adiado pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou o julgamento de recursos que questionam a cassação dos quatro deputados eleitos pelo PL para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A análise dos casos estava prevista para a sessão plenário desta quinta-feira (5). Os processos tratam de suspeita de fraude à cota de gênero na chapa que concorreu às eleições de 2022 para o parlamento estadual.

Os quatro processos que tratam da cassação dos deputados Alcides Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Marta Gonçalves (PL) e Dra. Silvana (PL) foram retirados de pauta a pedido do relator das ações, ministro Antônio Carlos Ferreira.

Veja também PontoPoder TSE julga nesta quinta (5) ações que podem cassar todos os deputados estaduais do PL Ceará PontoPoder Por que deputados são punidos com cassação mesmo sem culpa direta na fraude à cota de gênero?

Na sequência, o plenário da Corte julgou outros três recursos eleitorais relacionados ao PL Ceará. Neles, era questionada a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de não acatar recurso que defendia a suspeição do juiz eleitoral Érico Carvalho.

A tese foi rejeitada por unanimidade pelo pleno do TRE-CE. A decisão foi confirmada, também por unanimidade, pelos ministros do TSE nesta quinta-feira.

Ainda não há previsão de quando os processos que questionam a cassação dos parlamentares cearenses deve retornar à pauta do TSE.

Relembre o caso

Em maio de 2023, o TRE-CE cassou os quatro deputados estaduais eleitos pelo PL em 2022 por fraude à cota de gênero — decisão inédita no Ceará.

A Justiça Eleitoral analisou quatro ações que denunciavam candidaturas fictícias de mulheres ao cargo de deputado estadual, apresentadas pelo PL Ceará apenas para cumprir a legislação que exige que, no mínimo, 30% das candidaturas sejam do gênero minoritário – historicamente, candidaturas femininas.

Nos processos, são citados indícios de, pelo menos, seis candidaturas fraudulentas. Entre os elementos citados, está a votação inexpressiva das candidatas e a ausência de atos de campanhas – sejam presenciais ou por meio das redes sociais. Também são citadas as prestações de contas, que não possuem receitas e despesas, por exemplo.

Duas das mulheres registradas como candidatas, Maria Meirianne de Oliveira e Marlúcia Barroso Bento prestaram depoimento, no qual afirmaram não terem consentido com as candidaturas. Segundo elas, o PL Ceará teria utilizado a documentação e a foto apresentadas por elas quando foram candidatas a vereadora de Fortaleza em 2020.

Além disso, ambas afirmaram terem trabalhado na campanha de outro candidato a deputado estadual, filiado ao União Brasil.

A votação que cassou os deputados estaduais eleitos, assim como toda a chapa de candidatos do PL a Assembleia Legislativa do Ceará, foi apertada, com 4 votos pela cassação e 3 contrários. No entanto, a composição da Assembleia não é alterada antes do julgamento do caso pelo TSE.