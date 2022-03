João Doria decide renunciar ao governo de SP e irá disputar Presidência da República

O governador de São Paulo, João Doria, deve renunciar ao cargo e virar oficialmente candidato à Presidência da República em 2022, segundo informação divulgada pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. A decisão foi tomada após carta da direção do PSDB e deve ser anunciada às 16h desta quinta-feira (31).

Aliados de Doria teriam afirmado, ainda conforme o colunista, que a sinalização do político sobre uma possível desistência da disputa tinha como objetivo receber um gesto do PSDB garantindo a candidatura.

A garantia, então, teria sido estabelecida na carta enviada por Bruno Araújo, presidente nacional do partido, nesta tarde. O líder tucano reafirmou que Doria seria o candidato da sigla ao cargo.

"As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a Presidência da República. E não há nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido", disse Araújo no documento.

Pressão

Uma ala do PSDB estaria pressionando Doria para que ele desistisse da candidatura, em parte por conta do baixo desempenho nas pesquisas de intenção de voto ao Planalto.

Um dos nomes cotados seria o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.