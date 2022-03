'Muitos vão desistir, mas não serei eu', diz Ciro sobre Moro e Doria

Em meio a especulações de que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) podem desistir da candidatura à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) reafirmou sua disposição de concorrer ao cargo. "Muitos vão desistir, mas não serei eu", publicou o pedetista nas redes sociais.

Em janeiro deste ano, o PDT fez evento para reformar que Ciro será o nome do partido na disputa pelo Executivo nacional. As pré-candidaturas de Moro e Doria também já haviam sido anunciadas.

No caso do tucano, a decisão ocorreu após prévias acirradas no PSDB contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Nos últimos dias, mesmo com a vitória na disputa interna, a candidatura de Doria passou a ser questionada por não decolar nas pesquisas.

Doria

A previsão era de que o governador renunciasse ao cargo nesta quinta-feira (31) para disputar a Presidência, cumprindo o prazo de desincompatibilização. No entando, o tucano disse a aliados que irá permanecer no cargo e desistiu de disputar a Presidência.

A desistência ainda não foi confirmada oficialmente pelo político. Nesta tarde, integrantes do PSDB tentam fazê-lo recuar da decisão de abandonar a disputa.

Moro

Moro foi anunciado como pré-candidato pelo Podemos, mas também não decolou nas pesquisas. Agora, o ex-ministro planeja mudar de partido, reforçando os quadros do União Brasil, sigla recém-criada pela fusão do PSL com o DEM.

Conforme informações do colunista Igor Gadelha, no jornal Metrópoles, o União Brasil espera que Moro desista de concorrer à Presidência da República e se coloque à disposição para uma vaga na Câmara dos Deputados.