Investigação sobre Milton Ribeiro é enviada ao STF por suposta interferência de Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou que a investigação sobre o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro seja referida ao Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme o órgão, a medida é necessária pois há pistas de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) interferiu no caso.

Interceptações telefônicas de Ribeiro indicam que as apurações possam ter sido vazadas. O juiz Renato Boreli, da 15ª Vara de Justiça Federal de Brasília deferiu o pedido, e a relatora do caso no STF será Cármen Lúcia. As informações são do G1.

Ainda nesta sexta-feira, a Polícia Federal (PF) descobriu que Ribeiro e um pastor do MEC se comunicavam por telefones secretos.

"Outrossim, nesta oportunidade, o MPF vem requerer que o auto circunstanciado nº 2/2022, bem como o arquivo de áudio do investigado Milton Ribeiro, que aponta indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do residente da República Jair Messias Bolsonaro nas investigações, sejam desentranhados dos autos e remetidos, de maneira apartada e sigilosa, ao Supremo Tribunal Federal"

Milton Ribeiro e pastores foram presos na quarta-feira (22) por suspeita de influência no Ministério da Educação (MEC). No entanto, todos foram soltos nessa quinta (23) por determinação judicial.

Leia as conversas telefônicas que serão investigadas

Milton Ribeiro e pessoa identificada como Waldomiro:

MILTON RIBEIRO: Tudo caminhando, tudo caminhando. Agora... tem que aguardar né.... alguns assuntos tão sendo resolvidos pela misericórdia divina né...negócio da arma, resolveu... aquele... aquela mentira que eles falavam...que os ônibus estavam superfaturados no FNDE... pra... (ininteligível) também... agora vai faltar o assunto dos pastores, né? Mas eu acho assim, que o assunto dos pastores... é uma coisa que eu tenho receio um pouco é de... o processo... fazer aquele negócio de busca e apreensão, entendeu?

Ex-ministro conversando com pessoa identificada como Adolfo:

MR: (...) mas algumas coisas já foram resolvidas né... acusação de que houve superfaturamento... isso já foi... agora, ainda resta o assunto do envolvimento dos pastores, mas eu creio que, no devido tempo, vão ser esclarecidos....

Familiar:

MR: Não! Não é isso... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão...em casa... sabe... é... é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? se houver indícios né...