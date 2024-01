Inscrições para Concurso Nacional Unificado começam nesta sexta (19); veja como fazer

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos Concursos", têm início nesta sexta-feira (19) e seguem até 9 de fevereiro, conforme cronograma do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Interessados em participar do certame, que oferece 6,6 mil vagas de admissão imediata para 21 órgãos vinculados ao Governo Federal, têm de efetuar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio. É necessário autenticar o acesso por meio de uma conta Gov.br e informar CPF. Além disso, para candidatos de nível médio, também é preciso pagar uma taxa de R$ 60, e os de nível superior precisam desembolsar R$ 90. Os pagamentos são por Guia de Recolhimento da União (GRU), não sendo aceitos outros métodos.

As oportunidades são para engenheiros, psicólogos, economistas, técnicos e outras funções, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.

> Veja a lista completa das cidades onde a prova será aplicada

Isenção de taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico, além de doadores de medula óssea, bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estudantes que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A solicitação da isenção da taxa é até a próxima sexta-feira (26).

O "Enem dos Concursos" ainda reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, além de 20% para negros. Já 30% das vagas da Funai estão destinadas para indígenas.

Cronograma do concurso

Veja datas importantes do Concurso Nacional Unificado

Inscrições : 19 de janeiro a 9 de fevereiro

: 19 de janeiro a 9 de fevereiro Solicitação de isenção da taxa de inscrição : até 26 de janeiro

: até 26 de janeiro Data da prova : 5 de maio

: 5 de maio Resultado final : 30 de julho

: 30 de julho Primeiras convocações: 5 de agosto

Blocos temáticos do CNU