Horário eleitoral: quais foram as apostas de André Fernandes, Evandro e Sarto na estreia no rádio

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral para as eleições de 2024 começou a ser veiculado nas rádios do País às 7h da manhã desta sexta-feira (30). Em Fortaleza, as peças publicitárias exibidas na estreia do horário eleitoral focaram na apresentação dos candidatos, na temática da saúde e no uso de padrinhos políticos.

Em Fortaleza, seis dos nove candidatos têm direito à propaganda gratuita, conforme a legislação eleitoral. Apenas três, no entanto, veicularam propaganda nesta sexta: André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT). Os candidatos Capitão Wagner (União), George Lima (SD) e Técio Nunes (Psol) não utilizaram o tempo.

Sequência e tempo de distribuição para cada candidato

George Lima (SD): 17seg

André Fernandes (PL): 01min58

Capitão Wagner (União): 01min14seg

Técio Nunes (Psol/Construindo a Nossa Fortaleza): 25seg

Evandro Leitão (PT/Juntos, Fortaleza Pode Mais): 05min01

José Sarto (PDT/Fortaleza Não Pode Parar): 01min01

No rádio, André Fernandes fez críticas à atual gestão e focou no discurso de "renovação" e "contra o sistema". Ele também mencionou episódios em que teria sofrido supostas tentativas de intimidação e perseguição na política.

Evandro Leitão apostou em apresentar experiência em gestão, destacando cargos públicos que ocupou, além de ter dado destaque a aliados como o presidente Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas.

O prefeito José Sarto, que tenta a reeleição, aproveitou para destacar a atuação durante a pandemia de Covid-19 e para se defender de críticas sobre ausências da cena pública no início do mandato e elencou obras realizadas durante a gestão.

Candidatos alegam falha em veiculação

Após ficarem de fora da estreia do horário eleitoral, tanto George Lima como Capitão Wagner apontaram possíveis problemas no fluxo de veiculação de suas peças. George Lima disse ter gravado o programa, mas houve um atraso na entrega, o que impossibilitou a veiculação. Os demais programas do dia, segundo ele, estão confirmados.

Em nota, a assessoria de Wagner disse que o programa foi entregue no tempo determinado. "Estranhamente as inserções - que são os comerciais que tocam durante a programação da rádio - foram ao ar normalmente na programação e foram entregues juntas com o programa. Em posse dos documentos que confirmam o recebimento dos envios, a equipe jurídica da campanha Wagner Prefeito está apurando a falha da geradora para, eventualmente, tomar as providências", diz o texto.

A assessoria do candidato Técio Nunes foi procurada. A reportagem também acionou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sobre a alegação dos postulantes. Ainda nesta manhã, a Corte respondeu que as mídias com as gravações das propagandas são entregues diretamente pelos candidatos às emissoras receptoras, sem intermediação do TRE-CE, mediante tolerância de horário estipulada previamente. Além disso, o Tribunal só pode verificar se houve alguma falha se for provocado por algum dos candidatos.

Veja como foi a estreia dos candidatos no rádio

André Fernandes

Com a ausência da propaganda eleitoral gratuita de George Lima, o deputado federal André Fernandes foi o primeiro a ser veiculado. Durante os quase dois minutos destinados ao horário eleitoral no rádio, André se apresenta ao ouvinte: "Quem sou eu? Sou a indignação, mas pode me chamar de André. Há 30 anos Fortaleza passa nas mãos dos mesmos políticos de sempre. O que essa Cidade sofre com a Segurança e Saúde precárias, me faz querer lutar", disse logo na abertura.

O candidato do PL aposta em se colocar como "contra o sistema", com críticas a "político vendido". Ele também lista episódios em que afirma que tentaram "cassar seu mandato" e "intimidá-lo".

Além de criticar a atual gestão, Fernandes foca ainda na temática da saúde. "Eu pergunto: 'E como é que tá a saúde?. Você vai num posto de saúde, como é que tá o atendimento?'. (A pessoa responde) 'Que atendimento? A gente passa dois, três meses para conseguir agendar para cinco, seis meses depois'", narra Fernandes na peça.

Evandro Leitão

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão destacou a experiência como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Ceará e a atuação como deputado estadual há três mandatos. O candidato teve o tempo mais longo de propaganda, com 5min01.

Na atuação legislativa, o candidato relembrou que foi líder do Governo Camilo Santana (PT) e destacou ter sido eleito para a presidência da Alece por unanimidade. Ele aproveitou para destacar a atuação junto ao ex-governador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana, e ao atual governador Elmano de Freitas (PT).

"Fui líder do governo Camilo na Assembleia. Ajudei a aprovar projetos importantes, como as escolas de tempo integral e a implantação de hospitais no interior. Também estive lado a lado com o Camilo no enfrentamento da pandemia e no enfrentamento do motim de parte dos trabalhadores da segurança pública. E agora, com o Elmano, ajudei a tornar realidade projetos que estão mudando a vida das pessoas, como o Ceará Sem Fome, o mutirão de cirurgias, a ampliação do saneamento básico e o novo programa de segurança pública", disse.

A propaganda também traz discursos de Camilo e Elmano e do presidente Lula (PT) durante a convenção que homologou o petista como candidato. Evandro Leitão foi o único candidato que, na estreia da propaganda no rádio, apresentou a candidata a vice-prefeita, a deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD), destacando a experiência como médica da companheira de chapa.

José Sarto

Encerrando a estreia do horário eleitoral, o atual prefeito, José Sarto, começou com slogan que tem apostado nas redes sociais: "É sal, é Sarto", em linguagem que se aproxima de um eleitorado jovem e mais presente nas mídias digitais.

Em seguida, o pedetista aproveita o tempo para rebater críticas por ter ficado ausente da cena pública no início do mandato. Uma voz masculina questiona: "Me diz aí por que o Sarto só resolveu aparecer agora?".

Em seguida, outra voz responde: "Já pensou que o Sarto assumiu no pior momento da pandemia? Estava faltando leito, oxigênio no País todo, já tinham morrido mais de 10 mil pessoas, a maioria em Fortaleza, isso até o dia da posse", diz a locução, completando: "Como uma pessoa vai se preocupar em aparecer com tanta vida para salvar?".

A partir de então, a peça aposta em mostrar Sarto como atuante na vacinação da Covid-19, entrega de hospitais, como o Gonzaguinha do José Walter, e de 24 novos postos de saúde. "Eu sei que ainda há muito para fazer, por isso a mudança não pode parar", disse o prefeito, em sua única fala no momento.

Horário eleitoral gratuito

No rádio, os blocos de propaganda eleitoral serão transmitidos das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, a veiculação ocorrerá das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Além dos blocos de propaganda, a legislação prevê a exibição de 70 minutos diários em inserções de até 1 minuto, que serão distribuídas ao longo do dia, inclusive aos domingos, para os cargos de prefeito e vereador.

A legislação não prevê a transmissão em cadeia para a propaganda eleitoral de vereadores. Veja a sequência de inserções nos dias de propaganda em Fortaleza.