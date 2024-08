Capitão Wagner propõe ampliar passe livre e faz críticas na área de segurança no Debate PontoPoder

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) escolheu segurança pública e passe livre no transporte público como foco dos questionamentos aos concorrentes durante o Debate PontoPoder, realizado nesta quarta-feira (28), pelo Sistema Verdes Mares.

A estrutura do debate tinha dois blocos de tema livre, onde cada candidato podia escolher qual assunto trazer para a discussão sobre a capital cearense. O outro bloco também era de embate entre os candidatos, mas com temas sorteados.

Capitão Wagner destacou ainda o tema Saúde durante o tempo que teve para se apresentar ao público e durante as considerações finais, no encerramento do Debate PontoPoder. Nestes momentos, ele falou sobre o período em que esteve à frente da Secretaria de Saúde de Maracanaú e fez críticas à atual gestão da área em Fortaleza.

Fila para exames e facções criminosas

Capitão Wagner iniciou a participação no Debate PontoPoder fazendo críticas à suposta fila para exames nas unidades de saúde em Fortaleza e a dificuldade causada pelo domínio de facções criminosas sobre territórios na Capital cearense.

"Eu queria falar da Luciana, que eu encontrei esses dias e contou que o pai estava há mais de um ano na fila, aguardando a marcação de uma tomografia. E, quando a Prefeitura entrou em contato com ela, infelizmente, ela disse que não precisava mais porque o pai já tinha falecido", relatou o candidato.

"(Falar sobre) o Bruno, que eu encontrei no Bonsucesso e falou que há dois anos não vai na casa da mãe, porque a mãe mora na Granja Portugal, território dominado por outra facção", continuou.

Passe livre

No primeiro bloco de perguntas, Capitão Wagner escolheu questionar o candidato George Lima (Solidariedade) a respeito do passe livre no transporte público de Fortaleza.

O ex-deputado federal citou proposta na qual pretende "ampliar para pessoas de baixa renda" a gratuidade, concedida atualmente a estudantes em Fortaleza. Ele reforçou ainda que, "em 2016, eu já defendia o passe livre estudantil, quando fui candidato a prefeito pela primeira vez".

"O passe livre será ampliado em janeiro. Eu vou garantir de forma efetiva a ampliação do passe livre não só para estudantes, mas para as pessoas de baixa renda também, para que elas possam ter acesso a atividades de esporte, lazer e culturais", garantiu Wagner na réplica.

Ainda neste primeiro bloco, Wagner também respondeu a pergunta feita por um concorrente. O prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição, perguntou a avaliação de Wagner sobre um candidato que comete crime eleitoral.

Capitão Wagner pontuou que considera que "acredita no TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) e espera que crimes dessa natureza possam ser punidos de forma exemplar". Na sequência, aproveitou o tempo de resposta para criticar a taxa do lixo, instituída em Fortaleza em 2023.

"Agradecer ao Sarto por ter me questionar e lembrar aos fortalezenses que com o Sarto prefeito você vai continuar pagando a taxa do lixo, isso é uma certeza que você tem. Comigo prefeito essa taxa a partir de janeiro deixa de existir. Ele é o pai da taxa do lixo", afirmou Wagner.

Políticas para diversidade e limpeza pública

No segundo bloco do Debate PontoPoder, candidatos responderam a questionamentos sobre assuntos sorteados.

O tema "Políticas de Diversidade" foi o escolhido para a pergunta do Capitão Wagner. Ele escolheu, novamente, George Lima, a quem perguntou sobre quais as medidas pretendia adotar para "trabalhar e proteger" a comunidade LGBTQIA+. "Não só essa comunidade, mas todos que moram na nossa cidade", completou.

"Minha proposta pra proteger não só essa comunidade, mas todos os fortalezenses é o programa "Tô de Olho", onde a gente vai instalar câmeras com videomonitoramento em toda a cidade de Fortaleza com leitura facial, melhorar a iluminação pública, e, com a guarda municipal treinada, equipada e armada", citou Wagner na réplica.

Capitão Wagner também falou sobre limpeza pública, sorteada como tema de pergunta de Evandro Leitão (PT) para o ex-deputado federal. "Com o nosso programa "Zero Lixo e Zero Taxa" a gente vai limpar a cidade de Fortaleza e vai aliviar o seu bolso", garantiu o candidato.

"Nós não vamos só acabar com a taxa do lixo e só limpar a cidade, nós vamos dar dignidade às pessoas que coletam resíduos sólidos na cidade. Os coletores se transformarão em agentes ambientais e a Prefeitura vai pagar por cada resíduo que ele entregar nos pontos que a Prefeitura vai determinar. Comigo, a taxa do lixo acaba em janeiro", completou na tréplica.

Foto: Davi Rocha

Segurança Pública

A segurança foi o tema escolhido por Capitão Wagner no terceiro bloco de perguntas — quando o tema era livre para os candidatos —, no qual fez questionamento a Técio Nunes (Psol).

"O senhor deve escutar o relato de muitas famílias na periferia de Fortaleza estão vendo suas casas serem tomadas e elas serem expulsas pelo crime organizado, sendo que prefeito e governo do Estado só brigam e não têm interesse em sentar para dialogar e apresentar uma solução para esse problema que é grave e urgente. Qual sua promessa pra tentar ajudar a resolver essa demanda social na cidade?", indagou ao concorrente.

Na réplica, Wagner reforçou a necessidade da Prefeitura de Fortaleza ser "protagonista da pacificação das comunidades" na capital a partir de serviços sociais. "Garantindo a essas famílias que são expulsas, primeiro o aluguel social, e depois realocando para outras unidades. Além disso, investir muito em inteligência para evitar o confronto na comunidade que já sofre muito com as facções", disse.

Antes, Wagner foi questionado por José Sarto a respeito do período em que foi titular da Secretaria de Saúde de Maracanaú — chamado pelo atual prefeito de "desastre total".

"O choque de gestão que nós fizemos em Maracanaú, com uma equipe comprometida e competente, permitiu que o município, que lá em 2022 tinha uma nota 5 do Ministério da Saúde, em 2024, quando eu saí, era 9", rebateu.

Saúde

A gestão da Saúde em Maracanaú voltou a ser foco do discurso de Capitão Wagner, desta vez nas considerações finais do Debate PontoPoder.

"Nós lideramos um time que conseguiu humanizar o atendimento e entregar os melhores resultados comparados com os anos anteriores. Lógico que sempre é necessário melhorar, mas o que mais importa é que, enquanto lá, em Maracanaú, nós conseguimos evoluir, infelizmente, aqui em Fortaleza, a saúde está na UTI", criticou.

"Estou pronto, preparado e querendo muito ser prefeito dessa cidade. Conto com seu apoio", ressaltou.

Regras do debate

O Debate PontoPoder teve quatro blocos. No primeiro, os candidatos fizeram uma apresentação pessoal e, depois, participaram da primeira rodada de perguntas com tema livre. Nesse momento, cada candidato fez uma pergunta e respondeu, também, a uma pergunta.

Já no segundo bloco, as perguntas entre os candidatos tiveram um tema definido, sorteado na hora pelo mediador do debate. Depois, no terceiro bloco, a rodada de perguntas teve, novamente, tema livre. Importante lembrar que, nesses dois blocos, cada candidato também fez uma pergunta e respondeu a uma pergunta.

Por último, no bloco final, os candidatos fizeram suas considerações finais.

Resumo dos blocos