Capitão Wagner: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

Ex-deputado federal e atual presidente do União Brasil no Ceará, Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner, está, pela terceira vez, disputando a Prefeitura de Fortaleza. Com 45 anos, o militar da reserva entrou na vida pública em 2010, quando concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, ao tentar assento como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) pelo extinto PR.

Natural de São Paulo, ele se mudou para o Ceará ainda criança, junto com a família cearense. O político tem um currículo vitorioso nas disputas pelo Legislativo, acumulando os títulos de deputado estadual mais votado da história do Ceará (2014) e vereador mais votado da cidade de Fortaleza (2012). Em 2018, foi o deputado federal mais bem votado daquele ano.

Já nas disputas majoritárias, o ex-parlamentar acabou derrotado em 2016 e 2020, quando concorreu para a Prefeitura da Capital e, em 2022, para o Governo do Estado. Fora do parlamento, e com a derrota em 2022, Wagner atualmente comanda o União Brasil no Ceará. No início de 2023, ele assumiu como secretário da Saúde de Maracanaú, cargo que exerceu até o início deste ano. O político é casado com a deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil).

Partido político e número

O candidato concorre pelo partido União Brasil com o número 44.

Apoios políticos

Sem família de tradição política, ele ganhou notoriedade em mobilizações da Polícia Militar entre 2011 e 2012 – época em que presidia a Associação dos Profissionais da Segurança Pública do Ceará. Em 2012, a segurança pública era uma das principais pautas das campanhas eleitorais.

Atualmente, os mais fiéis apoiadores de sua campanha são correligionários do União Brasil, como os deputados federais Danilo Forte e Fernanda Pessoa, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e os deputados estaduais Sargento Reginauro e Felipe Mota. O ex-governador Lúcio Alcântara é um histórico aliado de Wagner que também está com ele neste pleito.

Neste ano, o candidato disputa o pleito em uma chapa pura, sem apoio de outros partidos do campo da direita. Ele terá como adversário ex-aliados, como o senador Eduardo Girão (Novo) e o deputado federal André Fernandes (PL).

Cargos públicos

Em 2012 foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza e exerceu o mandato entre 2013 e 2015. Se candidatou mais uma vez ao cargo de deputado estadual e foi o candidato com maior número de votos em 2014.

Em 2016 disputou pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza, tendo sido derrotado por Roberto Cláudio (PDT) no segundo turno, obtendo 46,43% dos votos.

Em 2018, filiado ao Pros, foi o deputado federal mais votado do Ceará, tendo recebido 303.593 votos. Em 2020 concorreu mais uma vez ao cargo de prefeito de Fortaleza, perdeu a disputa no 2º turno para José Sarto (PDT). Nessa campanha obteve 624.892 votos.

Em 2022, encarou a primeira disputa para o Governo do Ceará, mas acabou derrotado ainda no primeiro turno, ficando em segundo lugar na disputa, totalizando 1,6 milhão de votos. Em fevereiro de 2023, assumiu como secretário da Saúde de Maracanaú, função que exerceu durante um ano e saiu para disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza.

Vice

O candidato tem como vice a conselheira tutelar Edilene Pessoa (União). Ela é lotada no Conselho Tutelar VII e pediu afastamento da função pelo período de 6 de julho a 6 de outubro para "concorrer a cargo eletivo". Edilene foi eleita conselheira em 2023, com 1656 votos e tomou posse em 2024.

Propostas e plano de governo

Com o maior plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral, considerando os candidatos em Fortaleza, Wagner lista 72 propostas em cinco eixos. Ao todo, o documento tem 103 páginas, das quais se desdobram propostas como:

Revogação da taxa do lixo, com a eliminação de lixões clandestinos, implantação de contêineres subterrâneos e usinas de processamento;

Criação do Hospital do Idoso de Fortaleza, focado em atendimento para a população com 60 ou mais anos de idade;

Na segurança, ele pretende ampliar o sistema de videomonitoramento, integrar o uso de drones, além de ampliar investimentos na Guarda Municipal, inclusive com a criação de uma Academia específica para os agentes.

Declaração de bens

Neste ano, Capitão Wagner declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de R$ 1.014.323,79. O montante é dividido em imóveis, aplicações financeiras e um automóvel.

Em 2022, ele declarou o patrimônio de R$1.057.122,45. Já em 2020, da última vez que disputou a Prefeitura, disse ter R$ 1.267.695,52 em bens.