O que os candidatos à Prefeitura de Fortaleza prometeram durante o Debate PontoPoder

O Debate PontoPoder colocou seis candidatos à Prefeitura de Fortaleza frente a frente na última quarta-feira (28). O momento contou com as participações de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (SD), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol), conforme regra de representatividade partidária da Justiça Eleitoral.

No encontro, além dos embates diretos, os postulantes ao Executivo municipal apresentaram propostas de governo e puderam escolher em quais temas iriam focar, pois maior parte do debate foi dedicada a perguntas de tema livre.

Foram enfatizados projetos para áreas como saúde, segurança pública, educação, limpeza pública, mobilidade urbana e geração de emprego e renda.

ANDRÉ FERNANDES (PL)

Legenda: André Fernandes é o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Durante o debate, o candidato do PL defendeu fazer uma reforma administrativa na Prefeitura de Fortaleza. O objetivo é reduzir para 27 as 49 estruturas que compõem a gestão municipal em nível de secretaria. “É um papel meu, como gestor, reduzir a máquina para gastar menos com o governo e mais com você, fortalezense”, disse.

No âmbito da segurança pública, ele propôs a criação das ‘ROMUs’, as Rondas Ostensivas Municipais, por meio da Guarda Municipal. O candidato comprometeu-se em deixar a corporação “bem equipada, bem armada, bem valorizada e sendo usada para combater o crime, não para perseguir o cidadão.”

O político também apresentou propostas para a educação. “Em todas as localidades em que a população fortalezense não é atendida com creches, eu vou levar uma creche. E se não for possível construir uma creche, eu vou dar para famílias de baixa renda o “Vale Creche”, em uma parceria com creches privadas credenciadas, onde você recebe um valor e vai poder matricular o seu filho sem problemas, sem fronteiras”, afirmou.

Na área da moradia, André evidenciou a ideia de transformar imóveis abandonados em conjuntos habitacionais, citando, como exemplo, o Centro da Capital. Nesse sentido, ele destacou um projeto para a criação de um conjunto habitacional voltado para agentes da Segurança Pública.

Fernandes também anunciou como promessa a implementação da ‘Casa do Autista’ em Fortaleza. Segundo o candidato, o equipamento será o “maior complexo neurossensorial da América Latina”.

Veja o plano de governo do candidato na íntegra.

CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

Legenda: Capitão Wagner é o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

O candidato do União Brasil apontou como proposta expandir o Passe Livre Estudantil. A ideia, segundo ele, é ampliar os dias de funcionamento para o fim de semana e também incluir pessoas de baixa renda. “Isso vai beneficiar os desempregados e também as mãezinhas atípicas, para que elas possam buscar terapias para os seus filhos em outros bairros, sem onerar o orçamento da família”.

No âmbito da limpeza pública, Wagner prometeu acabar com a taxa do lixo, criando o ‘Programa Zero Lixo e Zero Taxa’. O objetivo é “limpar a cidade” e “aliviar o bolso do contribuinte”, disse ele.

“Os coletores se transformarão em agentes ambientais, e a Prefeitura vai pagar por cada resíduo que ele entregar nos pontos que a Prefeitura vai determinar”, complementou Capitão.

A pauta de segurança pública também foi enfatizada nas propostas do político. Ele prometeu criar o "Programa Tô de Olho", pelo qual devem ser instaladas câmeras de videomonitoramento e leitura facial pela cidade. O projeto inclui ainda melhorias na iluminação pública e uma “guarda municipal treinada, equipada e armada.”

“Como especialista de segurança, eu entendo que a Prefeitura tem que assumir o seu papel e ser protagonista de pacificação das comunidades, com serviços sociais, garantindo a essas famílias que são expulsas, primeiro, o aluguel social e, depois, realocando para outras unidades. Além disso, investir muito em inteligência para evitar o confronto na comunidade, que já sofre muito com as facções”, enfatizou Wagner.

Veja o plano de governo do candidato na íntegra.

EVANDRO LEITÃO (PT)

Legenda: Evandro Leitão é o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

O candidato do PT também prometeu acabar com a taxa do lixo. “Nós iremos fazer um grande mutirão para acabar com os 900 pontos de lixo. Vamos fazer a melhoria do serviço de coleta do lixo e sua destinação do lixo reciclável em parceria com os catadores de Fortaleza”, salientou Leitão.

Para a segurança pública, Evandro prometeu criar o ‘Pelotão da Guarda Municipal’ em todas as regionais de Fortaleza. “Nós vamos integrar os órgãos de Segurança Pública com a Prefeitura de Fortaleza. Para isso, é importante parceria, é importante nós termos diálogos, nós respeitarmos as pessoas.”

O deputado estadual também prometeu criar o “pé-de-meia municipal”. A ideia é trazer o programa federal de poupança estudantil para o âmbito fortalezense. “Nós vamos criar uma poupança para você, jovem, que faz o 9º ano, receber R$ 200 todo mês e, ao final do ano, com a aprovação, mais mil reais, perfazendo um total de três mil reais por ano”, propôs o político.

Já as promessas na área da saúde incluem a criação do ‘Cartão Saúde Mais Fácil’, que busca expandir o acesso a clínicas populares, e a criação do ‘Espaço Girassol’, unidades de saúde com atendimento multidisciplinar para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mães atípicas.

“Vamos entregar de volta os hospitais que o prefeito sem sensibilidade fechou, suas urgências e emergências. Vamos devolver os quatro hospitais, esses quatro equipamentos para a população fortalezense, além de ampliar o horário de atendimento para 21 horas”, apontou.

Veja o plano de governo do candidato na íntegra.

GEORGE LIMA (SD)

Legenda: George Lima é o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Ao falar de Habitação, George Lima apontou que o acesso à moradia digna é um problema "muito grande". Para tentar resolver o gargalo, ele alegou que irá contratar um paisagista para "pensar cada bairro", criar o "bolsa aluguel" e fazer uma "reforma social".

"Eu peguei uma ideia com especialista da moradia social, que é desenvolver cada bairro de Fortaleza, pensar cada bairro, contratar um paisagista para cada bairro. Criar moradia social interagindo com hospitais, com local de trabalho, cada bairro ter sua história. Eu vou criar o bolsa aluguel e a reforma social, com parcerias público-privadas. Isso não é invenção minha, começou lá na Grã-Bretanha, com a Margareth Thatcher nos anos 60. Vai funcionar no Ceará", afirmou.

Após ser questionado por Capitão Wagner sobre o que faria para proteger a comunidade LGBTQIA+ e a população de Fortaleza, de forma geral, da violência, o candidato do Solidariedade alegou que vai procurar um especialista para discutir a questão e "botar também a polícia para punir quem faz esse tipo de crime bárbaro", pontuou.

Quando o tema foi creches, George Lima citou, mais uma vez, que vai "reunir especialistas" para tratar do assunto. Em relação à inclusão da sociedade no debate político, o prefeiturável do SD disse que vai "convocar a sociedade, os empresários, os líderes de bairro para a gente fazer uma mudança nessa política de Fortaleza".

Já sobre Saúde, Lima afirmou que vai "unir forças" da Prefeitura com o Governo do Ceará. "Eu pretendo logo procurar o Governo do Estado, unir as forças, e juntar com as forças da Prefeitura", destacou.

Veja o plano de governo do candidato na íntegra.

JOSÉ SARTO (PDT)

Legenda: José Sarto é o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Durante a debate, um dos principais temas abordados pelos candidatos foi a Segurança Pública. Na temática, o prefeito José Sarto ressaltou concurso realizado para reforçar o efetivo da Guarda Municipal, com 500 já empossados e outros 500 aguardando curso de formação, e disse que vai criar uma nova modalidade, dentro do departamento, voltada para a patrulha nos bairros.

Ainda conforme o gestor, a turma que falta ser empossada deve estar nas ruas até dezembro. "Com essa nova contratação dos 500 novos guardas municipais, nós vamos criar o ‘Patrulha nos Bairros’. Essa nova Guarda Municipal será totalmente para região periférica da Cidade, para os parques urbanos, para que a gente garanta maior proteção às famílias de Fortaleza. Então, essa última turma será totalmente direcionada para a periferia da Cidade e, juntamente com o videomonitoramento, nós vamos oferecer mais segurança à periferia de Fortaleza", destacou.

Sobre Saúde, Sarto destacou entregas que fez durante seu mandato e disse que vai concluir a reforma do Gonzaguinha de Messejana até setembro. "São três hospitais, já entregamos dois e vamos entregar um mês que vem: Gonzaguinha do José Walter, Frotinha de Messejana e vou entregar o Gonzaguinha de Messejana", complementou.

Ainda na área, ele prometeu reduzir "filas de espera de exames e de cirurgias, pactuando com a iniciativa privada". Para a Educação, o atual gestor prometeu ampliar o "Passe Livre Estudantil" para valer também aos fins de semanais. Atualmente, a política pode ser utilizada em dias úteis do período letivo.

"Está todo mundo falando, mas quem criou o Passe Livre Estudantil fui eu. E eu vou ampliar o Passe Livre para os finais de semana. Eu tenho moral para falar, porque fui eu quem criei o Passe Livre e vou ampliar para os finais de semana", afirmou.

Veja o plano de governo do candidato na íntegra.

TÉCIO NUNES (PSOL)

Legenda: Técio Nunes é o candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Ao ser questionado por George Lima sobre o que faria para resolver o problema de oferta moradias dignas para a população em situação de vulnerabilidade social, Técio Nunes prometeu zerar o déficit habitacional da Capital e melhorar a infraestrutura de serviços públicos em conjuntos já existentes.

"A gente precisa apostar numa política que garanta direito à assistência da Prefeitura, onde tenha esses residenciais cobertos com políticas públicas, com posto de saúde perto, segurança. A gente não pode deixar esses residenciais ao léu, abandonados. (Vamos) zerar o déficit habitacional e garantir política pública para esses residenciais", frisou.

Sobre Meio Ambiente, o postulante do Psol disse que o "desmatamento será zero" e que vai apostar numa política de reflorestamento para minimizar problemas da Cidade, como alagamentos. "Na nossa gestão, o desmatamento será zero, vamos apostar em reflorestamento, preservar e valorizar nossos parques", ressaltou.

Para a Educação, Técio citou uma reportagem do Diário do Nordeste que expõe a espera de famílias por vagas em creches na Capital. Para tentar solucionar o problema, ele prometeu "construir mais creches", valorizar os profissionais, mas não citou uma quantidade.

Na área de Segurança Pública, o psolista disse que a Prefeitura precisar oferecer "política pública eficiente" para disputar os territórios, e não perder vidas para o crime organizado. "O próximo prefeito precisa chamar essa responsabilidade e liderar esse processo, fazer um processo cooperado com o Governo do Estado, com o Governo Lula, chamar o ministro, a Polícia Civil, e propor um trabalho cooperado sério", afirmou.