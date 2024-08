George Lima: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, o Solidariedade (SD) tem como candidato o empresário George Lima de Araújo. Ele é ex-deputado estadual, tendo exercido mandato na Assembleia Legislativa do Ceará entre 2021 e 2022, após licença de titulares.

Natural de Fortaleza, o candidato é casado e pai de duas filhas. Sua trajetória profissional tem mais expressividade no setor privado, mais especificamente nos mercados alimentício, imobiliário e automobilístico.

Ainda que tenha atuado na Alece, George decidiu não se candidatar a nenhum cargo eletivo em 2022.

Partido político e número

George tem 52 anos e, desde 2024, é filiado ao Solidariedade. O número de George na urna é 77. Esta é a 2ª eleição que disputa.

Trajetória

Em 2018, George decidiu iniciar a vida política e candidatou-se ao primeiro cargo eletivo como deputado estadual pelo Partido Verde (PV). Naquele ano, ficou na suplência da coligação proporcial (modalidade extinta hoje) formada, ainda, por PT e PSB.

Ele assumiu cadeira na Alece em abril de 2021 e em setembro de 2022, após a licença de dois colegas da Casa. Àquela altura, ele já tinha deixado o PV, passado pelo PSDB e pelo PDT. Havia a expectativa de que George se candidatasse novamente no último pleito geral, mas ele declinou.

Legenda: George Lima é candidato a prefeito de Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha

Antes disso, entre 2019 e 2020 exerceu cargo no governo estadual assessorando o então chefe da Casa Civil, Élcio Batista, hoje vice-prefeito de Fortaleza.

Já em janeiro de 2024, uma reviravolta: ele foi nomeado presidente estadual do Solidariedade com o apoio de Chiquinho Feitosa, empresário e presidente do Republicanos Ceará, após batalha entre nomes governistas pela posição. A filiação ao SD, contudo, só ocorreu em março.

Vice

A chapa de George tem como candidata a vice a advogada Rachel Girão, também filiada ao Solidariedade.

Legenda: George Lima e Rachel Girão no primeiro dia de campanha, antes de missa no Shalom da Paz. Foto: Thiago Gadelha

Apoios políticos

A coligação majoritária do Solidariedade é pura e não abrange nenhum outro partido.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de George tem 6 páginas e 15 propostas. Nele, as proposições estão divididas em cinco temas centrais: desenvolvimento econômico e social, saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana.

Confira algumas propostas:

Criação do Centro de Empreendedorismo e Inovação, que reunirá recursos, projetos, pessoas e organizações para a geração de emprego e renda em Fortaleza;

Implantação do Bolsa Aluguel Municipal no valor de R$ 200 para pessoas que perderam suas casas devido a catástrofes ou que moram em áreas de risco, enquanto compõem a fila de programas habitacionais;

Ampliação do Sistema de Videomonitoramento no Município, com a instalação de mais câmeras em vias urbanas, praças e avenidas.

Veja o plano completo.

Declaração de bens

Dentre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024, George tem o quinto maior volume de recursos declarados à Justiça eleitoral, com R$ 567.776 em bens. O valor é dividido em um automóvel, um apartamento e uma quantia de dinheiro em espécie.

Em 2018, quando disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará, George declarou R$ 513.776 em bens. Em seis anos, o valor declarado teve uma evolução de 10,5%.