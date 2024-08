Técio Nunes: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

O produtor cultural Técio Nunes é o candidato do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas Eleições 2024. Estreante na disputa pelo Paço Municipal, o político preside a legenda na Capital cearense.

Técio Nunes Salgado é natural de Fortaleza. Além da atuação no âmbito da cultura, o candidato também é empreendedor social. Em ambas as áreas, o seu trabalho se concentrou na periferia da cidade, principalmente na Granja Portugal, bairro de origem do político.

Foto: Camila Lima

Veja também PontoPoder Psol oficializa candidatura de Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza PontoPoder Candidato do Psol, Técio começa campanha no Benfica: 'Fortaleza precisa ser uma cidade preparada'

TRAJETÓRIA

Técio colaborou com a criação do Psol no Ceará, participando diretamente do processo de assinaturas para fundar o partido. Além do histórico na sigla, já atuou como assessor parlamentar e assessor político sindical.

Atualmente, ele é secretário de Organização da Executiva Nacional do Psol, presidente do Psol Fortaleza e da Federação Estadual Psol/Rede.

Foto: Camila Lima

PARTIDO POLÍTICO E NÚMERO

Técio tem 35 anos e está filiado ao Psol desde 2007. O número dele na urna é 50. É a primeira vez que ele disputa uma eleição.

VICE

O parlamentar formou chapa por meio da Federação com a Rede Sustentabilidade. A ambientalista Cindy Carvalho (Rede) é a candidata a vice-prefeita.

Legenda: Cindy Carvalho, candidata a vice, ao lado de Técio, candidato a prefeito Foto: Camila Lima

APOIOS POLÍTICOS

Além da Rede, a chapa tem o apoio da Unidade Popular (UP). A candidatura chega para a disputa apostando em aliados do Psol no Ceará, como o deputado estadual Renato Roseno.

PROPOSTAS E PLANO DE GOVERNO