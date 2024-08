Candidato do Psol, Técio começa campanha no Benfica: 'Fortaleza precisa ser uma cidade preparada'

O candidato da federação Psol-Rede à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes (Psol), estreou o primeiro dia de campanha em ato de vereadores na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, na noite desta sexta-feira (16). A candidata a vice, Cindy Carvalho (Rede), também esteve presente, além de correligionários como o deputado estadual Renato Roseno (Psol).

"Estamos nessa campanha pra elevar o nível do debate político. (...) Queremos debater a sério a nossa cidade. Fortaleza precisa ser uma cidade preparada pra esse novo momento histórico que nós estamos passando, que tem a ver com essa crise climática. Fortaleza precisa ser uma cidade que tem o maior PIB do Nordeste e se orgulha disso, mas que esse maior PIB do Nordeste tem que se reverter em política pública social efetiva", disse Técio.

Para o candidato do Psol, o foco da campanha é interligar propostas. "A gente precisa pensar a cidade de forma estratégica. As pautas e as demandas se interligam. (...) Temos um debate super sério pra fazer sobre segurança pública, sobre saúde, nós precisamos revolucionar a nossa lógica de política pública de saúde, e também sobre a questão da perspectiva ambiental", pontuou.

Legenda: Cindy Carvalho, candidata a vice, ao lado de Técio, candidato a prefeito Foto: Camila Lima

A candidata a vice, Cindy Carvalho, falou sobre a iniciativa da chapa em entrar na disputa eleitoral. "Nós não temos padrinhos políticos, não somos pessoas com condições financeiras suficientes pra estar enfrentando essa batalha, mas a gente tem uma coisa que as pessoas não têm - ou têm e escondem - a gente tem vontade, a gente se vê junto com vocês na plateia. (...) Pra gente discutir cidade, o primeiro passo é que vocês se reconheçam naqueles em que vocês estão votando", afirmou.

Legenda: Candidato do Psol participou de ato de vereadores do partido Foto: Camila Lima

O deputado estadual Renato Roseno destacou como prioridade da campanha do partido em 2024 a busca pela justiça social. "Colocar a periferia no centro do orçamento da cidade. A cidade de Fortaleza tem IDH da Noruega, no Meireles, e da Namíbia a 16 quilômetros. A cidade não pode ser tão partida ao meio, nós temos que reduzir essa desigualdade. (...) Essa desigualdade é a grande violência", ressalta.

Conheça o candidato

Técio Nunes tem 35 anos, é produtor cultural, nasceu em Fortaleza e é estreante nas disputas eleitorais. Desde janeiro, é presidente do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) da Capital. Foi escolhido como o candidato do grupo em fevereiro, depois de uma disputa interna no seu próprio partido, que tinha ainda a professora Maya Eliz como pré-candidata.

Na biografia de Técio estão ainda outras atribuições profissionais. O partidário já atuou como comerciário, professor de karatê e empreendedor social.