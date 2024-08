José Sarto: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

Eleito em 2020 prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira Moreira (PDT) disputa a reeleição para seguir no comando da Capital por mais quatro anos. Com 65 anos, o pedetista tem um longo currículo de atuação no Legislativo, especialmente no estadual, onde já presidiu a Assembleia Legislativa (Alece). O político vai para o pleito deste ano repetindo a dobradinha vitoriosa com o vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB).

Natural de Acopiara, Sarto passou a morar em Fortaleza ainda criança. Na Capital, se formou em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em obstetrícia. O político, inclusive, contabiliza ter feito mais de 10 mil partos.

O pedetista foi eleito pela primeira vez em 1988, quando garantiu uma vaga como vereador de Fortaleza. Em seguida, foi eleito deputado estadual por sete mandatos, começando em 1994. Na Alece, o parlamentar ocupou a função de líder do Governo Cid Gomes (PSB) e presidiu a Casa no biênio 2019-2020.

Partido político e número

O candidato concorre pelo PDT com o número 12.

Legenda: Sarto apresentou um plano de governo de 27 páginas Foto: Ismael Soares

Apoios políticos

Sarto tem como principais cabos eleitorais lideranças estaduais e nacionais do PDT, como o ex-governador Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. A continuidade pedetista no comando da Capital também já foi apontada como prioridade nacional pelo presidente licenciado, o ministro Carlos Lupi, e pelo presidente nacional em exercício, o deputado André Figueiredo.

O prefeito conta com uma ampla base de vereadores, com mais de 20 parlamentares, que prometem encabeçar a campanha nos bairros. A chapa pedetista ainda firmou apoio das seguintes siglas: Agir, Avante, DC, Mobiliza e PRD, além da federação PSDB/Cidadania, que além do vice, soma apoio do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

No pleito deste ano, Sarto também viu antigos aliados de 2020 virarem adversários. Com o PDT rachado e o PT rompido com a sigla a nível estadual, nomes como Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB) agora não compõem o quadro de aliados do prefeito.

Legenda: Sarto tem como principais cabos eleitorais o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-ministro Ciro Gomes, além de dirigentes nacionais do PDT Foto: Ismael Soares

Cargos públicos

Sarto começou a carreira política em 1988, quando foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. Quatro anos depois, após ser reeleito, tornou-se presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, chegando a assumir interinamente a Prefeitura da Capital em diversas oportunidades.

Em 1994, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, chegando a sete mandatos consecutivos. Na Alece, Sarto ocupou diversas posições estratégicas. Foi líder do Governo Cid Gomes, vice-líder do Governo Camilo Santana e presidiu as comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Educação e de Fiscalização e Controle, além da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou fraudes no Seguro DPVAT.

Compôs a Mesa Diretora da Assembleia no biênio 2011-2012, como primeiro vice-presidente, chegando à presidência da Casa em janeiro de 2013, quando Roberto Cláudio, após vitória nas eleições municipais de 2012, assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Ele ainda foi eleito presidente da Casa para o biênio 2019-2020. Em 2020, foi eleito prefeito de Fortaleza no segundo turno, com 668.652 votos, equivalente a 51,69% do eleitorado.

Vice

Para o pleito deste ano, Sarto reedita a parceria com o tucano Élcio Batista.

Legenda: Sarto (PDT) e Élcio Batista (PSDB) formarão chapa juntos novamente na disputa pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Ismael Soares

Propostas e plano de governo

José Sarto apresentou à Justiça Eleitoral um plano de governo de 27 páginas. No documento, ele enfatiza a importância da participação da sociedade na construção do documento. O político traça 12 valores centrais e sete eixos estratégicos, das quais se desdobram propostas como:

Investimento em armamentos e treinamento da Guarda Municipal, além de reforço na segurança do transporte público e ampliação do videomonitoramento;

Na Saúde, ele fala em fortalecer a telemedicina, ampliar programas de atendimento nos bairros e fortalecer e ampliar políticas de saúde mental;

Na Educação, Sarto promete ampliar a rede municipal, com mais vagas em creches, berçários e escolas de tempo integral.

Veja o plano completo

Declaração de bens

Neste ano, Sarto declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de R$ 1.105.519,31. O montante é dividido em imóveis, aplicações financeiras e um automóvel.

Em 2020, na última vez em que disputou eleições, ele declarou R$ 1.576.407,67.