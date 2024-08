Candidatos à Prefeitura de Fortaleza discutem propostas no Debate PontoPoder; acompanhe

Candidatos à Prefeitura de Fortaleza se confrontam mais uma vez, nesta quarta-feira (28), no Debate PontoPoder. Transmitido de maneira simultânea, a partir de 17 horas, nos canais do Diário do Nordeste (site, YouTube e Instagram), na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário, o momento contará com as participações de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (SD), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

No debate, que será mediado pelo jornalista Inácio Aguiar, os concorrentes ao Executivo municipal discutirão temas de interesse da população da Capital e poderão apresentar suas propostas de governo.

O Sistema Verdes Mares utiliza como critério para participação no Debate PontoPoder a representação parlamentar, nos termos do artigo 46 da Lei 9.504/97. Partidos sem representação parlamentar nos termos dessa mesma lei estão aptos a participar do momento desde que o candidato tenha ao menos 10 pontos percentuais (desconsiderando margem de erro) na pesquisa eleitoral Quaest mais recente, contratada e divulgada pelo SVM e pela TV Verdes Mares.

Acompanhe em tempo real

Regras do debate

O Debate PontoPoder terá quatro blocos. No primeiro, os candidatos farão uma apresentação pessoal e, depois, participarão da primeira rodada de perguntas com tema livre. Nesse momento, cada candidato fará uma pergunta e responderá, também, a uma pergunta.

Já no segundo bloco, as perguntas entre os candidatos terão um tema definido, que será sorteado na hora pelo mediador do debate. Depois, no terceiro bloco, a rodada de perguntas terá, novamente, tema livre. Importante lembrar que, nesses dois blocos, cada candidato também fará uma pergunta e responderá a uma pergunta.

Por último, no bloco final, os candidatos poderão fazer suas considerações finais.

Resumo dos blocos