Veja os principais embates do Debate PontoPoder entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Candidatos à Prefeitura de Fortaleza escalaram a troca de acusações durante o primeiro Debate PontoPoder, nesta quarta-feira (28). André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (SD), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol) relembraram posicionamentos antigos dos adversários e posturas mais recentes, adotadas durante a campanha, em busca de contradições.

O Sistema Verdes Mares utilizou como critério para participação no Debate PontoPoder a representação parlamentar, nos termos do artigo 46 da Lei 9.504/97. Partidos sem representação parlamentar nos termos dessa mesma lei estão aptos a participar do momento desde que o candidato tenha ao menos 10 pontos percentuais (desconsiderando margem de erro) na pesquisa eleitoral Quaest mais recente, contratada e divulgada pelo SVM e pela TV Verdes Mares.

Veja também PontoPoder Candidatos à Prefeitura de Fortaleza discutem propostas no Debate PontoPoder; veja como foi

Veja os confrontos diretos entre os candidatos:

CPI do Narcotráfico

Já na primeira rodada de perguntas, André Fernandes mirou em Evandro Leitão e questionou sobre a postura do petista em relação à CPI do Narcotráfico. O colegiado foi proposto na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) quando Evandro era líder do Governo na Casa.

"Estou do lado [fisicamente no estúdio] do candidato que não teve coragem de criar a CPI do Narcotráfico na Assembleia Legislativa. Fortaleza precisa de alguém com coragem para enfrentar o crime (...) Por que você não botou para frente essa CPI?" André Fernandes (PL) Candidato a prefeito de Fortaleza

"Eu lamento o candidato iniciar esse debate de nível já com baixaria, vamos restabelecer a verdade", disse Evandro, alegando que a CPI tinha como objetivo "desestabilizar a segurança pública do Estado".

“Eu não compactuo com esse tipo de posicionamento, eu trato a Segurança Pública com responsabilidade, com prudência. Eu trato a Segurança Pública, e minha trajetória diz isso, que tudo que se trata de pautas que impactam diretamente na vida das pessoas, nós temos que ter muita responsabilidade, e tenho tanta responsabilidade que tenho propostas concretas para apresentar à população cearense” Evandro Leitão (PT) Candidato a prefeito de Fortaleza

Fernandes ainda rebateu o adversário dizendo que "o candidato está se equivocando". "Veio falar que essa CPI foi levantada em 2018 com politicagem. Não, candidato, na verdade, ela foi proposta em 2015, pela deputada Raquel Marques, do seu partido, do PT. Você não colocou a frente por medo e covardia ou porque o seu partido estava de politicagem com algo tão sério?", questionou Fernandes.

Na tréplica, Evandro citou suas propostas para a Guarda Municipal e mencionou a CPI. "O senhor foi deputado e nem tomou conhecimento do regimento. Quem põe para frente qualquer tipo de CPI é o presidente, mas eu vou tratar aqui de propostas", concluiu Evandro.

Sarto e Wagner acusam Evandro

Logo em seguida, um novo tensionamento entre os candidatos teve como alvo, novamente, Evandro Leitão. Ao questionar Capitão Wagner, José Sarto acusou o candidato do PT por suposta compra de votos.

"Um crime eleitoral abertamente" José Sarto (PDT) Candidato a prefeito de Fortaleza

O candidato do União Brasil disse já ter denunciado o caso à Justiça Eleitoral.

“A gente acredita no TRE e espera que fatos dessa natureza possam ser punidos de forma exemplar” Capitão Wagner (União) Candidato a Prefeito de Fortaleza

Na réplica, Sarto voltou a atacar Evandro Leitão, agora relembrando o embate anterior, sobre a instalação da CPI do Narcotráfico. Ele acusou o petista, que atualmente preside a Alece, de ter apagado a gravação da sessão legislativa do dia em que a criação do colegiado foi discutida. “O Leitão está com a mania de apagar vídeo. Ele apagou ontem de um crime eleitoral, mas tem um outro vídeo, da sessão que ele confessou que tinha medo das facções, que ele não está mostrando para ninguém. Então, Leitão, deixa essa mania de apagar vídeo, mostra o vídeo”, disse.

Por conta das críticas do atual prefeito, Evandro Leitão solicitou e recebeu direito de resposta. No entanto, não tratou das acusações de compra de votos feitas no embate.

"Lamento muito vir para um espaço como esse e o atual prefeito estar me agredindo a toda hora, a todo momento. Vim pra cá para apresentar propostas efetivas" Evandro Leitão (PT) Candidato a Prefeito de Fortaleza

“Travestido de humorista”

Ainda na rodada de perguntas entre Sarto e Wagner, um novo embate se formou, agora entre os dois candidatos. Na tréplica, Wagner fez críticas ao candidato pedetista.

"O candidato Sarto passou quatro anos sumido e aí apareceu com um personagem. Eu quero alertar ao Tom Cavalcante, Tirulipa e Titela que eles, agora, têm um concorrente forte, porque o prefeito deixou de ser político para se tornar um verdadeiro humorista. Se travestiu de humorista para fazer hora com a sua cara, para frescar com a cara do fortalezense, isso está muito claro e muito perceptível na postura desesperada do candidato Sarto que só agride” Capitão Wagner (União) Candidato a prefeito de Fortaleza

George Lima e Técio Nunes x André Fernandes

Uma segunda rodada de embates ocorreu entre os candidatos George Lima e Técio Nunes, que miraram artilharia no candidato do PL, André Fernandes. O candidato do Psol, ao direcionar a pergunta sobre meio ambiente para Fernandes referiu-se a ele como “menino réi de Bolsonaro”, reforçando ainda que o ex-presidente, aliado do candidato cearense, “não é muito apegado à pauta do meio ambiente”.

“Eles aproveitaram o momento de terror da pandemia para, segundo eles, passar a boiada. André, eu não consigo ver quais são suas propostas sobre isso. Eu quero perguntar o que você pensa sobre o Meio Ambiente e sobre a crise climática” Técio Nunes (Psol) Candidato a prefeito de Fortaleza

Na resposta, Fernandes lamentou que o adversário “baixou o nível” do debate.

“Já iniciando a sua fala com agressões gratuitas, fica claro qual é a sua real intenção” André Fernandes (PL) Candidato a prefeito de Fortaleza

Em outra rodada de perguntas, agora sobre diversidade, foi a vez de George Lima, ao responder Capitão Wagner, criticar o candidato do PL, André Fernandes.