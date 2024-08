Sarto destaca atuação na saúde e promete ampliar Passe Livre Estudantil no Debate PontoPoder

Atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT) iniciou sua participação no Debate PontoPoder, nesta quarta-feira (28), lembrando que assumiu a gestão no “pior momento da pandemia”, mas lidou pessoalmente com a campanha de vacinação na Capital. Em termos gerais, a saúde foi assunto recorrente nas declarações do postulante, inclusive com a promessa de entrega de equipamentos na área. Ele ainda disse que, se reeleito, ampliará o Passe Livre Estudantil.

No início do debate, em bloco com tema livre, José Sarto escolheu Capitão Wagner (União) para fazer uma pergunta sobre crime eleitoral, acusando Evandro Leitão (PT) por suposta compra de votos. "Um crime eleitoral abertamente". E perguntou: o que Wagner achava "de um candidato que comete crime eleitoral?".

Na resposta, Capitão Wagner acusou Sarto de ser "o pai da taxa do lixo" e prometeu "extinguir a cobrança". Em relação à denúncia de Sarto contra Evandro, Wagner disse já ter denunciado à Justiça Eleitoral. Ele defendeu sua candidatura e propostas para gestão.

Em contrapartida, Sarto disse que "o pai da taxa do lixo é o Wagner, que, quando era deputado federal, aprovou o marco regulatório do saneamento básico". "Eu sou o pai do maior percentual das capitais brasileiras de isenção", disse Sarto. Ele voltou a atacar Evandro Leitão, acusando-o de apagar vídeos em que diz ter medo de enfrentar facções.

Em um dos momentos em que a saúde foi foco do debate, o candidato do PL, André Fernandes, questionou Sarto sobre a oferta de remédios e profissionais na rede básica de saúde. Sarto negou problemas.

“Nós temos o app chamado Mais Saúde Fortaleza. Você, que não deve ter baixado, pode baixar o aplicativo e ver o estoque de medicamento de todos os, hoje, 134 postos de saúde. Não temos a falta de nenhum medicamento. [...] O que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza, André, e você não conhece, são três hospitais que já entregamos e dois que vamos entregar no mês que vem: Gonzaguinha do José Walter, Frotinha de Messejana e vou entregar o Gonzaguinha de Messejana. Construí 24 novos postos de saúde”, disse.

O (ex-prefeito) Roberto Cláudio construiu, em oito anos, 22 postos de saúde, e nós, em quatro (anos), estamos entregando 24 novos postos de saúde. E, pela primeira vez, entregando remédio em casa. [...] Eu me orgulho muito do trabalho que nós temos feito na saúde pública, eu sei que existem muitos desafios, mas nós estamos avançando José Sarto (PDT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Ele também foi questionado por adversários sobre a implantação da taxa de lixo em Fortaleza. Evandro Leitão (PT) perguntou qual a destinação do valor arrecadado com a cobrança e reclamou dos pontos de lixo que ainda existem na Capital. Já Capitão Wagner (União) afirmou que, apesar das negativas do pedetista, o prefeito é o “pai” desse tributo.

“Não temos 1,2 mil pontos de lixo atualmente (como afirmou Leitão), temos 900. Muito ainda. Mas, deixa te contar uma coisa, Leitão: na época do teu partido governando a cidade, 12 anos atrás, tínhamos o dobro de pontos de lixo do que temos hoje. [...] Apenas cinco capitais brasileiras não cobram a taxa do lixo porque têm recursos para assim fazê-lo. Aliás, outras três já estão em processo de implantação da taxa do lixo”, defendeu-se o prefeito.

“O pai da taxa do lixo é o Wagner, que quando era deputado federal, aprovou o marco federal do saneamento básico. Eu sou o pai do maior percentual de isenção das capitais brasileiras”, disse Sarto, ainda.

Sorteio de temas

Um dos temas sorteado foi a Educação. Na ocasião, o prefeito José Sarto foi quem fez a pergunta para André Fernandes, mas ele não conseguiu concluir o questionamento até o fim do tempo disponibilizado no debate. Quando teve direito a réplica, o pedetista destacou ações que fez durante o mandato.

"Eu já entreguei 33 supercreches, acho que você não conhece nenhuma, sugiro conhecer. As nossas supercreches têm berçários e sala de inovação, e eu estou construindo e entregando mais 11", pontuou.

O atual chefe do Executivo Municipal prometeu ampliar o "Passe Livre Estudantil" para valer aos fins de semana.

"Está todo mundo falando, mas quem criou o Passe Livre Estudantil fui eu. E eu vou ampliar o Passe Livre para os finais de semana. Eu tenho moral para falar, porque fui eu quem criei o Passe Livre e vou ampliar para os finais de semana", afirmou.

Questionado por Técio Nunes sobre qual era a proposta para valorizar a Guarda Municipal, o prefeito citou o concurso realizado para reforçar o efetivo da Segurança Cidadã, com 500 novos agentes já empossados e outros 500 aguardando curso de formação, e disse que vai criar uma nova modalidade dentro do departamento voltada para a patrulha nos bairros. Ainda conforme o gestor, a nova turma estará nas ruas até dezembro

"Com essa nova contratação dos 500 novos guardas municipais, nós vamos criar o ‘Patrulha nos Bairros’. Essa nova Guarda Municipal será totalmente para região periférica da Cidade, para os parques urbanos, para que a gente garanta maior proteção às famílias de Fortaleza. Essa última turma será totalmente direcionada para a periferia da Cidade e, juntamente com o videomonitoramento, nós vamos oferecer mais segurança à periferia de Fortaleza", destacou.

