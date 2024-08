André Fernandes critica saúde em Fortaleza e destaca propostas para segurança em Debate PontoPoder

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) escolheu segurança pública e saúde como foco dos questionamentos feitos aos candidatos concorrentes durante o Debate PontoPoder, realizado nesta quarta-feira (28), pelo Sistema Verdes Mares.

A estrutura do debate tinha dois blocos de tema livre, onde cada candidato podia escolher qual assunto trazer para a discussão sobre a capital cearense. O outro bloco também era de embate entre os candidatos, mas com temas sorteados.

André Fernandes também fez críticas aos candidatos adversários durante a apresentação do Debate PontoPoder. Nas considerações finais, o candidato elencou propostas para a capital cearense em áreas como educação, saúde e segurança pública, entre outras.

'Sangue novo'

No primeiro bloco, André Fernandes apresentou o histórico político — falando sobre os mandatos como deputado estadual e federal. Ele também se apresentou como candidato que irá "representar a mudança".

"Vocês verão aqui vários candidatos, mas que apenas querem permanecer no poder, 30 anos dos mesmos no poder, estou aqui para representar essa mudança. Fortaleza precisa de sangue novo, e eu estou aqui para isso", disse.

Segurança pública

André Fernandes iniciou o primeiro bloco de perguntas do Debate PontoPoder. Ele escolheu Evandro Leitão (PT) para responder sobre segurança pública.

Fernandes disse que Fortaleza "figura entre as cidades mais violentas do Brasil" e questionou o adversário sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que buscava investigar o Narcotráfico na Assembleia Legislativa do Ceará. "Por que você não botou para frente essa CPI?", indagou.

Na réplica, Fernandes afirmou que "o prefeito de Fortaleza precisa ter coragem". "E precisa usar a Guarda [Municipal] da maneira que ela tem que ser usada: bem equipada, bem armada, bem valorizada e sendo usada para combater o crime, para combater a bandidagem, e não para perseguir o cidadão", disse.

Ao final do primeiro bloco, Fernandes respondeu a questionamento de Técio Nunes (Psol) sobre meio ambiente e crise climática.

O candidato do PL respondeu citando estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) sobre o acesso precário de crianças ao saneamento básico.

"Falando de Fortaleza, um estudo recente apontou que 40% do povo de Fortaleza, aliás, mais de 40%, não tem acesso à rede de esgoto. Fica difícil eu falar aqui sobre arborizar a cidade, sobre energia solar, quando tem gente ainda morando lá na favela, lá na periferia, infelizmente, com fezes na rua. O meu papel como gestor é acabar com isso, dar dignidade à vida humana", disse.

Foto: Davi Rocha

Imóveis abandonados

No bloco em que os temas eram sorteados, André Fernandes voltou a escolher Evandro Leitão. Dessa vez para falar sobre imóveis abandonados.

Ainda na pergunta, o candidato do PL falou sobre proposta para leiloar os imóveis abandonados em Fortaleza ou transformá-los em conjuntos habitacionais. "E levar moradia, por exemplo, pro Centro de Fortaleza, que, hoje, está abandonado", completou.

Na réplica, Fernandes reforçou a proposta de revitalização do centro de Fortaleza. "E um dos nossos projetos é, através de uma parceria com uma associação, é doar esse terreno para que seja construído um conjunto habitacional para agentes da Segurança Pública", pontuou.

André Fernandes respondeu, neste bloco, sobre Educação — tema sorteado para a pergunta de José Sarto (PDT). "Em todas as localidades em que a população fortalezense não é atendida com creches, eu vou levar uma creche. E se não for possível construir uma creche, um espaço público, eu vou dar para famílias de baixa renda o 'Vale Creche'", citou.

Saúde

André Fernandes escolheu o prefeito José Sarto no terceiro bloco do Debate PontoPoder. Na pergunta, ele fez críticas à gestão do atual prefeito na Saúde e também na limpeza pública. "Gostaria de abrir o tempo pro prefeito falar porque, quanto mais ele fala que não falta remédio e não falta médico, mais o povo se revolta", disse.

Na réplica, ele teceu novas críticas ao adversário. "Estou falando da sua realidade, diferente do prefeito, que está falando algo ilusório. Ele falou do aplicativo mais saúde, só que você que acompanha o aplicativo mais saúde não consegue saber quando será chamado", disse.

Antes disso, ele respondeu a pergunta de Evandro Leitão (PT), que indagou se Fernandes "é antivacina" ou se seria "contra os programas de vacinação de Fortaleza" e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do candidato do PL.

"Eu não entendo como pode o candidato Evandro Leitão, aqui ao meu lado, chegar aqui, reclamar e criticar tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Candidato Evandro, em 2018, você assinou um título de cidadão cearense para Jair Bolsonaro, na Assembleia Legislativa", rebateu Fernandes.

Propostas para Fortaleza

Nas considerações finais, André Fernandes elencou propostas do plano de governo para a cidade em áreas como saúde, mobilidade urbana e segurança pública.

"Vamos colocar em prática o nosso programa Saúde Toda Hora, o nosso programa Passe Livre para Todos. Vamos trazer para Fortaleza o Romu, Rondas Ostensivas Municipais através da Guarda Municipal. Nós vamos reduzir a máquina pública, que hoje tem 49 órgãos a nível de secretaria municipal, para 27", disse o candidato.

"E eu não vou tirar nada do que você tem, pelo contrário, eu vou te dar aquilo que você nunca teve", afirmou.

Regras do debate

O Debate PontoPoder teve quatro blocos. No primeiro, os candidatos fizeram uma apresentação pessoal e, depois, participaram da primeira rodada de perguntas com tema livre. Nesse momento, cada candidato fez uma pergunta e respondeu, também, a uma pergunta.

Já no segundo bloco, as perguntas entre os candidatos tiveram um tema definido, sorteado na hora pelo mediador do debate. Depois, no terceiro bloco, a rodada de perguntas teve, novamente, tema livre. Importante lembrar que, nesses dois blocos, cada candidato também fez uma pergunta e respondeu a uma pergunta.

Por último, no bloco final, os candidatos fizeram suas considerações finais.

Resumo dos blocos