Guilherme Boulos é o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, anuncia Lula

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) é o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, anunciou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (20). O parlamentar já era um nome cotado para assumir a pasta que promove a relação do governo com os movimentos sociais.

Boulos assume o lugar do ex-deputado Márcio Macêdo (PT-SE), que ocupava o cargo desde o começo do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. A decisão foi oficializada durante uma reunião no Planalto nesta tarde, e a nomeação de Boulos será publicada no Diário Oficial de terça (21).

A relação de Macêdo com o governo já demonstrava um desgaste desde 2024, quando Lula fez críticas publicamente sobre o baixo quórum de um evento do Dia do Trabalhador, em São Paulo, organizado por central sindicais.

Boulos deve desistir de reeleição como deputado

Ao assumir a Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos deve desistir da reeleição como deputado para permanecer no governo no período eleitoral.

Boulos já foi candidato à Presidência da República em 2018 e à prefeitura de São Paulo em 2020 e 2024, mas foi derrotado nas três eleições. Já em 2022, foi o candidato a deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.

Formado em Filosofia e mestre em Psiquiatria, Boulos é professor e psicanalista. Tornou-se um líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e esteve à frente de políticas públicas para a reforma agrária e urbana.