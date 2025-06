Grupo de políticos brasileiros deixam Israel pela fronteira com a Jordânia; saiba quem são

Parte do grupo de prefeitos brasileiros que se encontravam em Israel durante conflito com o Irã, cruzaram a fronteira do país nesta segunda-feira (16), e seguiram para a Jordânia, para que assim possam deixar a região. Pelo menos seis políticos ainda se encontram em Tel Aviv.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os gestores conseguiram sair de Israel por volta das 10h desta segunda-feira e, de ônibus, foram para a Jordânia, onde os prefeitos vão pegar voos com destino ao Brasil.

“Durante o fim de semana, a CNM articulou junto ao Governo Federal e à Embaixada da Jordânia, solicitando apoio das autoridades locais com a possível saída dos gestores brasileiros daquele país. A entidade mantém contato permanente com os mesmos, por meio de seu tesoureiro, e segue prestando todo o suporte necessário”, afirmou a CNM em nota.

A operação de retirada foi liderada pelo senador e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, Carlos Viana (Podemos-MG). Nos próximos dias, a ideia é auxiliar na retirada de outras 35 pessoas que foram convidadas para a viagem, segundo o congressista.

A lista dos políticos que seguem em Israel:

Dilermando Garcia Ribeiro Júnior - Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação - Aracaju (SE)

Maryanne Terezinha Mattos — Vice-Prefeita e Secretária de Segurança Pública - Florianópolis (SC)

Paulo Rogério Rigo — Secretário de Proteção Civil - Joinville (SC)

Alexandre Augusto Aragon — Secretário Municipal de Segurança Pública - Porto Alegre (RS)

Verônica Pereira Pires — Secretária Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - São Luís (MA)

Vanderlei Pelizer Pereira — Vice-Prefeito - Uberlândia (MG).

Segundo o canal de notícias GloboNews, a previsão é que nove integrantes do grupo de políticos irão embarcar rumo ao Brasil em um jato particular, num voo organizado pelo prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena. Os demais devem pegar um voo comercial para o Rio de Janeiro (RJ), partindo da Arábia Saudita.

A lista de integrantes da comitiva que vão retornar ao Brasil:

Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

Cícero Lucena – prefeito de João Pessoa (PB)

Welberth Porto – prefeito de Macaé (RJ)

Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Claudia da Silva – vice-prefeita de Goiânia (GO)

Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Márcio Lobato Rodrigues – Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Mattos Carreiro – chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Gilson Chagas – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Francisco Nélio – tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

A convite do governo de Israel, um grupo de prefeitos se encontrava no país para participar de uma exposição e conhecer programas e projetos de cidades inteligentes, mas a intensificação dos ataques entre israelenses e iranianos abreviou a estadia dos prefeitos no país.

Legenda: Prédio em Tel Aviv atingido por um míssil iraniano Foto: Menahem Kahana / AFP

Entenda por que grupo de políticos brasileiros estava em Israel

No total, havia duas delegações brasileiras que estavam em visita oficial, uma delas composta por membros do Consórcio Brasil Central, que é formado pelos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia, além do Distrito Federal. A segunda turma é formada por prefeitos e funcionários municipais.

Entre os gestores que estavam em Israel estão o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião; de João Pessoa (PB), Cícero Lucena; de Macaé (RJ), Welberth Porto de Rezende; e de Nova Friburgo (RJ), Johnny Maycon.

A assessoria da vice-prefeita de Florianópolis, Maryanne Terezinha Mattos, disse que os políticos estão em um alojamento que possui estrutura reforçada e, quando há o acionamento das sirenes, todos descem e se abrigam dentro dos “bunkers”.