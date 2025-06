O que é o G7? Cúpula começa neste domingo (15), no Canadá, e tem presença do Brasil confirmada

A Cúpula do Grupo dos Sete (G7) começa neste domingo, no Canadá, em meio às tensões elevadas por conta do conflito entre Israel e o Irã, além de uma ameaça de guerra comercial global. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar na segunda (16) à noite para participar do encontro dos países mais ricos do mundo

Austrália, Ucrânia, Coreia do Sul, México e Índia, assim como o Brasil, foram convidados para este ano.

O encontro será realizado entre este domingo (15) e terça-feira (17), em Kananaskis, Alberta, no Canadá. Essa é a 50ª reunião do grupo, formado por EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.

Mesa de negociações

Esta, inclusive, será a primeira vez que Lula e Trump estarão na mesma mesa de negociações desde a posse do republicano, em janeiro. O esperado é que o presidente brasileiro aproveite a alta cúpula global para encontros bilaterais, em especial com Trump.

Outra reunião deve ser com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cuja intenção é buscar apoio para a guerra contra a Rússia.

A confirmação de Lula na cúpula ocorreu na semana passada, após convite formal feito pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. A presença, contudo, já era prevista.

A escalada de novos conflitos entre Israel e o Irã, com reflexos na segurança e na economia mundial devido ao salto nos preços do petróleo, deve ser um dos principais assuntos. Os membros do G7 devem tentar persuadir Trump, único líder com real influência sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Fim da trégua tarifária

Além disso, as tarifas dos EUA também devem estar entre os tópicos de discussão. A expectativa é de um avanço nos acordos com países como Japão e Canadá. Acordos já foram fechados com o Reino Unido e avançaram com a China.

O primeiro-ministro do Canadá afirmou que uma reunião bilateral com Trump será determinante para avaliar o quão próximos os dois países estão de um acordo. "A cúpula do G7 em Alberta será importante por várias razões", disse Carney, em entrevista à emissora Radio-Canada.

Em comunicado, o G7 lista três prioridades para 2025: proteção mundial; segurança energética e aceleração da transição digital; e parcerias para ampliar os investimentos privados, com a geração de empregos mais bem remunerados.

O que é o G7?

G7 é a abreviação para se referir ao Grupo dos Sete, organização informal de líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, consideradas umas das maiores economias do mundo

O grupo se reúne anualmente para debater questões econômicas e políticas globais. Criado em 1975, ele surgiu quando a França convidou os líderes, juntamente com a Itália, para a primeira cúpula oficial.

Já em 1976, o Canadá juntou-se ao bloco dos países mais ricos do mundo, criando o G7. A União Europeia também participa das reuniões, mas não é considerada membro oficial.

Nos últimos anos, grandes mercados emergentes têm sido convidados para participar da cúpula, a exemplo de Brasil, Índia, México, África do Sul e até mesmo a China.