Estados Unidos revidarão 'em níveis nunca antes vistos' a qualquer ataque do Irã ao país, diz Trump

Forças armadas norte-americanas revidarão “em níveis nunca antes vistos” a qualquer ataque do Irã contra os Estados Unidos. A declaração foi dada pelo presidente Donald Trump neste domingo (15) e compartilhada nas redes sociais.

O posicionamento do político acontece após o governo iraniano ter alertado vários países sobre o risco de ajudar Israel na crise no Oriente Médio. Não à toa, na publicação feita nas redes, Trump reforçou que os Estados Unidos “não tiveram nada a ver” com o ataque ao Irã na noite do último sábado (14).

“Se formos atacados de qualquer forma pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos EUA recairão sobre vocês em níveis nunca antes vistos”, afirmou o presidente norte-americano. As informações são do Metrópoles.

O chefe da Casa Branca também comentou que os EUA podem “facilmente” firmar um acordo entre Irã e Israel, e pôr fim ao que ele considerou um “conflito sangrento”. Ambas as nações tinham começado a debater questões relacionadas a um pacto nuclear.

Desconfiança do Irã

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi acusou o governo de Trump de apoiar as ofensivas de Israel.

“É necessário que o governo dos EUA condene o ataque às instalações nucleares e se retire explicitamente deste conflito para provar suas próprias boas intenções”, sentenciou.

A afirmação corrobora o que o ministro disse mais cedo, sobre desacreditar que os Estados Unidos não estariam envolvidos nos ataques israelenses contra o território iraniano.

Conflito entre Israel e Irã

O ataque militar de Israel ao Irã foi iniciado na noite de quinta-feira, 12 de junho. Depois disso, a resposta ocorreu com o lançamento de uma série de mísseis em território israelense, inauguraram uma nova fase no conflito entre os dois países.

Quando as Forças de Defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã, o confronto estourou. Explosões foram registradas em Teerã e em outras cidades do país. O objetivo da operação, segundo os militares israelenses, era impedir o avanço do programa nuclear iraniano, já que o regime iraniano havia ameaçado Israel e Estados Unidos, ao afirmar que os países iriam "pagar caro".