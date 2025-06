Deputada estadual Melissa Hortman e marido são mortos por homem vestido de policial nos EUA

Deputada estadual de Minnesota, nos Estados Unidos, foi morta a tiros dentro por um homem vestido como um policial na madrugada deste sábado (14). Melissa Hortman e o marido, Mark Hortman, estavam em casa quando foram vítimas do crime.

O mesmo indivíduo também atirou contra o senador estadual de Minnesota John Hoffman e a esposa do político quando ambos estavam em casa. Os dois foram baleados várias vezes, mas foram levados ao hospital onde seguem sob cuidados após passarem por cirurgia. As informações são do g1.

Veja também Mundo Senador democrata é algemado e retirado à força durante entrevista com secretária de Trump Mundo Trump envia 700 fuzileiros navais para conter protestos anti-imigração em Los Angeles

O governador de Minnesota, Tim Walz, afirmou que os crimes foram "um ato de violência política direcionada" contra os políticos. Tanto Melissa Hortman como John Hoffman são do Partido Democrata. A deputada era, inclusive, a principal líder do partido na Câmara Legislativa do estado.

"Foi um ato de violência política direcionada. O debate pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência", disse Walz, que também é democrata.

O autor dos tiros fugiu a pé após trocar tiros com a polícia. No veículo que ele usou para chega até a residência das vítimas, foi encontrado um manifesto e uma lista com nomes de outros legisladores e autoridades, incluindo os dois parlamentares atacados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se manifestou sobre os crimes e disse que o FBI se juntará a investigação junto as autoridades policiais locais.

"“Fui informado sobre o terrível tiroteio ocorrido em Minnesota, que parece ter sido um ataque direcionado contra legisladores estaduais. Uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América. Deus abençoe o grande povo de Minnesota, um lugar verdadeiramente grandioso", disse em comunicado.

Assassinato contra deputada dos EUA

O chefe da polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, disse que pessoas foram detidas e interrogadas, mas não ninguém sob custódia até agora. A informação foi publicada pelo O Globo.

A polícia teria sido acionada pela primeira vez às 2h da manhã deste sábado (meia noite em Brasília) com relatos sobre o ataque contra John Hoffman e a esposa. Ao chegar ao local, as autoridades policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam o casal para o hospital.

Apenas 1h30 depois, às 3h35 (horário local), uma nova chamada foi recebida, desta vez da casa dos Hortman.

Ao chegarem, havia um carro policial parado em frente da porta, com as luzes de emergência ligadas — parte do disfarce do atirador, que também estava vestido de policial. Nesse momento, houve troca de tiro entre os agentes e o suspeito, que conseguiu fugir.

Segundo as autoridades, o atirador é um homem branco de cabelos castanhos. No momento dos crimes, ele estava vestindo um colete com um taser (arma de eletrochoque), um distintivo e outros equipamentos semelhantes aos de um policial.

Como medida de segurança, foi emitida uma ordem de confinamento domiciliar na cidade dos EUA, no perímetro em que as buscas estão sendo realizadas.

As autoridades também orientaram que os moradores não abram a porta para policiais que estejam sozinhos e liguem para o 911 para confirmar a identidade dele.