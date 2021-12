Governadores pedem reunião com MS para cobrar vacina de crianças no Brasil e no Ceará, diz Camilo

O governador Camilo Santana (PT) comunicou que o Ceará e outros estados solicitaram uma reunião com o Ministério da Saúde para cobrar a compra de vacina contra a Covid-19 para crianças. A informação foi dada durante transmissão ao vivo, na tarde desta quinta-feira (23), ao lado do secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

Ele não informou, contudo, quais outros gestores assinam o pedido. Camilo também disse que o Ceará já articula negociações com a Pfizer para a compra direta caso o Governo Federal não faça as aquisições de doses para o público infantil

No último dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. No entanto, até o momento, não há sinais de negociações por parte do Ministério da Saúde.

"Queria dizer do nosso empenho, do compromisso. Os governadores solicitaram ao Ministério da Saúde uma reunião para que a gente possa o mais rápido possível iniciar a vacinação das crianças no Ceará e no Brasil. A própria Anvisa já autorizou. Vários países do mundo inteiro já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos", observou Camilo.

Nesta quinta-feira (23), o ministro Marcelo Queiroga afirmou que as mortes pela doença nessa faixa etária estão em um nível que não demanda "decisões emergenciais".

Durante a live, o governador do Ceará ponderou que, apesar de a maioria das crianças ser assintomática, a circulação do vírus para familiares e outros públicos é um risco.

"O Estado tem se disponibilizado. A própria Secretaria da Saúde já está procurando fazer contato com a Pfizer. Alguns governadores também estão fazendo para se colocar à disposição", disse.

"Caso o Governo Federal não adquira as doses para as crianças, como está autorizado pela Anvisa, o Estado se dispõe a adquirir diretamente essas doses para vacinar toda a população do Ceará", prometeu.

