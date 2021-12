Ceará confirma três casos da variante Ômicron do coronavírus

O governador Camilo Santana (PT) confirmou, nesta quinta-feira (23), que o Ceará registrou três casos da variante Ômicron do coronavírus. Os três são passageiros vindos da Tailândia, de Milão (Itália) e São Paulo.

Os contaminados estão em isolamento e são monitorados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



A informação foi dada durante transmissão ao vivo, na tarde desta quinta, ao lado do secretário da Saúde, Marcos Gadelha.

Segundo o governador, duas pessoas foram testadas no Aeroporto de Fortaleza. A terceira testagem ocorreu no Shopping RioMar.

“Essas pessoas estão em isolamento para serem acompanhadas pelos profissionais da Sesa. Isso é um alerta. Temos sempre colocado a preocupação de avaliar e acompanhar todos os números”, disse Camilo.

Ele frisou que isso demonstra a importância da exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19, além do monitoramento nos terminais — principal porta de entrada de mutações da Covid-19.

"Até então, temos somente estes três casos importados da variante Ômicron e as pacientes estão isoladas. Seguimos monitorando e orientando os municípios a montarem barreiras sanitárias nas rodoviárias, para reforçar essa rede de identificação e proteção”, pontuo a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves.

Perfil das infectadas

Todas as pacientes identificadas com a Ômicron no Ceará são mulheres. Apenas uma delas, de 26 anos, é natural do Ceará. Ela, que é de Tianguá, veio de Milão, com voo que fez escala no Rio de Janeiro. A paciente tem esquema vacinal completo e começou a sentir sintomas em 17 de dezembro.

Uma tailandesa de 24 anos, que está grávida e iniciou os sintomas dia 7 de dezembro. Ela fez exame no drive-thru do RioMar Kennedy e cumpriu isolamento em Fortaleza. Não há informações se ela é vacinada.

A outra paciente é uma paulista de 31 anos, que veio de São Paulo com sintomas iniciados dia 15 de dezembro. Ela tem duas doses da vacina contra a Covid-19.

Variante Ômicron

No Brasil, os primeiros casos da variante Ômicron foram registrados em São Paulo, no último dia 2 de dezembro. Depois, foi confirmada a transmissão comunitária da nova cepa.

A linhagem foi notificada pela primeira vez pela África do Sul, em 24 de novembro.

Nova decreto

O governador Camilo Santana (PT) também anunciou que o próximo decreto restritivo prevê a exigência do passaporte da vacina em hotéis e academias no Ceará. A medida entra em vigor a partir do próximo dia 3 de janeiro.

No decreto anterior, já havia sido definida a proibição de público superior a 2,5 mil e 5 mil pessoas para eventos do fim do ano em locais fechados e abertos, respectivamente.

Também houve a exigência do passaporte da vacina para o acesso a sedes de órgãos públicos.

