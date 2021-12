Vacina da gripe em Fortaleza: saiba onde receber o imunizante

Fortaleza passou a disponibilizar a vacina contra a gripe no Centro de Eventos do Ceará, no Sesi Parangaba e nos shoppings Iguatemi, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy. Estes locais se juntam aos 116 postos de saúde da Capital onde a população já tinha acesso ao imunizante que protege de Influenza A H1N1, H3N2 e Influenza B.

>> Veja endereços dos postos de Saúde de Fortaleza

A expansão dos locais de imunização ocorre em meio a um cenário epidemiológico de avanço dos vírus respiratórios em todo o Ceará, que contabiliza 40 casos positivos de H3N2 somente neste mês de dezembro.

No Estado, até o dia 4 de dezembro, apenas um paciente com H3N2 e outro com influenza B haviam desenvolvido Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os demais foram classificados como Síndrome Gripal (SG), com sintomas relativamente mais leves.

O contágio acelerado da doença fez a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) lançar uma nota de alerta no último 16 de dezembro quando eram 18 casos. O documento pede que os profissionais de saúde e a população façam uma identificação precoce dos casos para evitar internações.

O que é a influenza A H3N2?

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus H3N2 é um dos subtipos da influenza A. Os sintomas dele são os clássicos de uma gripe:

febre alta com início agudo

cefaleia

dores articulares

constipação nasal

inflamação de garganta

tosse

Em alguns casos pode haver vômito e diarreia, sendo estas manifestações pouco frequentes e mais comuns em crianças.

O H3N2 é considerado sazonal e bem conhecido ao redor do mundo desde que ocorreu uma pandemia em 1968 (gripe de Hong Kong).

A vacina contra a gripe protege contra o H3N2?

Sim. A vacina oferecida na anualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) protege também contra os subtipos da influenza, incluindo o A H3N2.

