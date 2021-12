Holanda decreta lockdown no Natal e Ano Novo para conter variante Ômicron

A partir deste domingo (19), a Holanda entra em um novo lockdown para tentar conter a alta de casos de Covid-19 provocada pela variante Ômicron. A restrição deve durar pelo menos até 14 de janeiro, segundo o primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

Com a determinação, todo o comércio não essencial, bares, restaurantes e outros locais públicos deverão permanecer fechados, assim como as escolas também não vão ter aulas presenciais a partir desta segunda-feira (20).

A decisão foi tomada após uma reunião do governo com especialistas em saúde, que recomendaram a medida restritiva.

Lockdown já era esperado

A população já tinha a expectativa do anúncio de restrições mais severas. O ministro da saúde holandês disse que as autoridades estão “extremamente preocupadas” com a variante Ômicron.

As autoridades municipais da cidade portuária de Rotterdam recomendaram aos consumidores, pelo Twitter, que fiquem em casa, já que o centro da cidade está “muito ocupado”.

Número de casos e óbitos no país

Até o último sábado (18), a agência de saúde pública da Holanda relatou um total de mais de 2,9 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, e 20.420 mortes. Somente no sábado, foram registrados 14.616 novos casos no país.

