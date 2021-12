Reino Unido tem recorde com mais de 93 mil casos e 111 óbitos por Covid-19 em 24 horas

O Reino Unido registrou, nesta sexta-feira (17), pelo terceiro dia consecutivo, um recorde de infecções de Covid-19, com 93.045 novos casos e 111 óbitos registrados nas últimas 24 horas, conforme números das autoridades sanitárias

O Reino Unido é uma das nações mais afetadas no mundo pela pandemia, com 147.048 mortos. No último dia 13, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, informou que a primeira morte pela variante Ômicron do coronavírus foi confirmada. "Acho que a ideia de que esta é de alguma forma uma versão mais branda do vírus é algo que temos que deixar de lado", comunicou.

Mais restrições

Desde o início deste mês, o Reino Unido apertou as restrições a viagens afirmando que todos os passageiros que forem à Inglaterra precisarão fazer um teste de Covid-19 antes de embarcar nos seus voos.

O governo ainda estabeleceu a missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do País até o próximo dia 31.

Isto significa quase um milhão de doses por dia. Para isso, o País abriu mais centros de vacinação, que funcionarão por mais horas ao dia e receberão o apoio do exército.