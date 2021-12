Primeira morte pela variante Ômicron no mundo é confirmada no Reino Unido

Estratégia sanitária

O combate à variante será reforçado no Reino Unido com a adoção de novas medidas sanitárias, a exemplo: ampliação da campanha de vacinação de reforço para os maiores de 30 anos, a partir desta segunda-feira (13); testagem obrigatória, durante 7 dias, de pessoas vacinadas que entraram em contato com casos confirmados de Covid-19, e isolamento por 10 dias de cidadãos não imunizados e que conviveram com infectados.

O governo estabeleceu a missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a todos os adultos do país até o próximo dia 31 de dezembro.

Isto significa quase um milhão de doses por dia: o país abriu mais centros de vacinação, que funcionarão por mais horas ao dia e receberão o apoio do exército.