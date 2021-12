Anvisa recebeu mais de 150 e-mails com ameaças após aprovar Pfizer em crianças; leia mensagens

Diretores e servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam mais de 150 e-mails com ameaças após aprovação da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, além de ligações e intimidações nas redes sociais, conforme dados obtidos pelo jornal O Globo.

O caso é investigado pela Polícia Federal do Distrito Federal. Segundo a reportagem, as ameaças aumentaram após o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Marcelo Queiroga pressionarem pela divulgação dos endereços de e-mail e dos telefones da equipe.



Teor dos e-mails

As mensagens contra o órgão possuem xingamentos e ofensas a funcionários. Material obtido pelo jornal mostra a seguintes ameaça: "considere este aviso como último". Além disso, ofensas como "seu assassino desgraçado”, "passe mal" e "safado, assassino".

Os textos reproduzem fake news sobre a eficácia e falsos efeitos colaterais da vacinação no público infantil. As mensagens foram enviadas dois dias após o órgão aprovar a vacina pediátrica, em 18 de dezembro.

Autor da primeira ameaça foi identificado



A PF abriu o segundo inquérito para investigar as ameaças. O primeiro é referente a intimidações ocorridas em outubro, quando a imunização deste público ainda não havia sido aprovada.

Douglas foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) pelo crime de ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal. O caso tramita na Justiça Federal de Brasília. Não houve indiciamento por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Telegram

