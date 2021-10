Diretores da Anvisa recebem ameaças para não autorizarem vacina contra a Covid-19 em crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que a diretoria do órgão recebeu, nesta quinta-feira (28), ameaças de morte para não aprovação da vacina contra a Covid-19 em crianças no Brasil. Segundo a Anvisa, um e-mail com o teor criminoso foi enviado aos cinco diretores, às 8h31 de ontem.

Autoridades policiais foram notificadas sobre o caso.

A farmacêutica Pfzer informou, nesta semana, que pedirá à agência reguladora a aprovação da sua vacina para crianças de 5 a 11 anos até o fim de novembro.

Em nota, a Anvisa afirmou que, além dos diretores, também constam como alvo das citadas ameaças de morte instituições escolares do Estado do Paraná.

"Diante da gravidade do fato, a Anvisa informa que oficiou imediatamente às autoridades policiais e o Ministério Público, nos âmbitos Federal, Estadual e Distrital, entre outras, para adoção das medidas cabíveis", informou.

Conforme apuração do G1, todos os funcionários da Anvisa receberam um e-mail do mesmo remetente. O homem é do Paraná e possui um filho ou filha com idade entre 5 e 11 anos.

Segundo o portal, ele atentou não somente contra a vida dos agentes reguladores, mas também disse que deverá retirar a criança da escola e optar pelo modelo de homescholling caso a vacina seja obrigatória.