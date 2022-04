Geraldo Alckmin é indicado como candidato a vice-presidente na chapa de Lula pelo PSB

O PSB se reuniu com lideranças do PT, nesta sexta-feira (8), para oficializar a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT) nas eleições de 2022. O encontro aconteceu em um hotel na Zona Sul de São Paulo.

Apesar de a decisão já ter sido aprovada pela executiva do PSB, o PT ainda levará a indicação para executiva do partido, que deve votar e aprovar. A chapa entre os antigos adversários políticos já vinha sendo selada entre as legendas desde 2021. As informações são do portal G1.

"Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo, na realidade não é hora de terrorismo, é hora de generosidade, grandeza politica, desprendimento e união. Política não é uma área de solitária, a força da política é centrípeta, nós vamos somar esforços aí pra reconstrução do nosso país", disse Alckmin no evento.

Em seguida, Lula declarou que a parceria com o PSB deverá ir além da disputa das eleições, e deve haver uma participação da legenda na formulação do plano de governo.

Filiação ao PSB

Em dezembro do ano passado, Geraldo Alckmin se desfiliou do PSDB, após mais de 33 anos no partido. Na época, ele citou estar saindo para trilhar "novos caminhos".

No mesmo mês, o ex-governador paulista se encontrou publicamente com Lula pela primeira vez, durante um jantar organizado pelo grupo de advogados antilavajatistas Prerrogativas. No evento, os antigos antagonistas políticos evitaram confirmar a possível aliança para as eleições deste ano.

No mês passado, Alckmin formalizou a filiação ao PSB em um evento realizando em Brasília. Na ocasião, ele saudou o partido por apoiar a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência, disse que o petista representa a democracia e afirmou que, se eleito, Lula irá reinserir o País no cenário mundial.

Antigos adversários

Na última vez que o petista foi escolhido como presidente, em 2006, ele disputou contra o ex-governador e venceu, sendo reeleito para o segundo mandato.

Além de Alckmin e Lula, participaram do evento o presidente do PSB, Carlos Siqueira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), além do ex-governador paulista, Márcio França (PSB).