Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar as eleições no Brasil, diz Barroso, ministro do STF

Em uma palestra no evento Brazil Summit Europe, seminário promovido pela Universidade Hertie School, da Alemanha, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, neste domingo (24), disse que “as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo [eleitoral] e tentar desacreditá-lo.”

No evento, Barroso defendeu o papel das Supremas Cortes para a preservação da democracia e criticou a tentativa de envolvimento das Forças Armadas na política, segundo o jornal Metrópoles.

O ministro, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não disse quem estaria orientando as Forças Armadas contra o processo eleitoral.

Barroso rebateu qualquer suspeita de fraude no processo eleitoral. “Desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude. Eleições totalmente limpas, seguras”, afirma.

O ministro garantiu ainda que o Brasil é um dos países que passa pela ascensão do “populismo autoritário” e disse que as Supremas Cortes são obstáculos diante dessas circunstâncias.

O evento do qual Barroso participou é organizado por alunos da Hertie School, escola de governança e administração pública alemã.

Ele ocorre em Berlim sábado (23) e neste domingo (24) e reúne políticos, gestores públicos, empresários e professores que trabalham na Alemanha para debater as perspectivas brasileiras neste ano eleitoral e no futuro.

“Não vai ter golpe”

Outro integrante da Suprema Corte, o ministro do STF, Gilmar Mendes, em entrevista à imprensa brasileira desacreditou uma possibilidade de golpe durante as eleições. Isso apesar da polaridade entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O STF e os ministros são alvos recorrentes de ataques de Bolsonaro e de apoiadores do presidente. Mas, Gilmar Mendes demonstrou otimismo com o momento atual do tribunal. Segundo ele, os integrantes do STF estão mais unidos e declarou confiar na Justiça Eleitoral.