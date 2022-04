Presidente do TRE-CE diz que Justiça não será conivente com a 'mentira' nas Eleições 2022

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, informa que a Justiça Eleitoral terá, nas Eleições 2022, um dos principais pilares no combate à desinformação e à “mentira” no processo de escolha dos representantes. Ele alerta para os riscos da disseminação de notícias falsas e lembra o processo que desencadeou o nazismo na Europa no início do Século XX.

A diretriz de fechar o cerco contra os conteúdos duvidosos, principalmente aqueles que atacam a lisura do processo eleitoral, partiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, e foi repassado aos comandos estaduais em recente reunião do presidente, ministro Edson Fachin, com os presidentes de TREs de todo o País.

Em entrevista a este colunista, o presidente do TRE cearense foi enfático ao dizer que este assunto será prioridade.

Inácio Cortez Presidente do TRE-CE “Não podemos conviver com falsidade, com mentira, principalmente quando vamos decidir quem serão os dirigentes deste País. Não se justifica que se pegue informações inverídicas e se dê essa conotação (eleitoral)”

Desde o ano passado, a Justiça Eleitoral tornou permanente o Programa de Combate à Desinformação nas Eleições, que consiste em um conjunto de ações e medidas para tentar dar uma resposta às constantes notícias falsas sobre o processo eleitoral no Brasil.

Sobre este assunto, na oportunidade em que reuniu os comandantes das Cortes Eleitorais em Brasília, Fachin foi duto ao dizer que a democracia está sob risco e que são necessárias medidas urgentes.

Edson Fachin Presidente do TSE “Temos à nossa frente um período turbulento. Espero que, com serenidade e sabedoria, encontremos soluções e superemos desafios. A Justiça Eleitoral está sob ataque. A democracia está ameaçada. A sociedade constitucional está em alerta. Impende, no cumprimento dos deveres inerentes à legalidade constitucional, defender a Justiça Eleitoral, a democracia e o processo eleitoral”.

Inácio Cortez lembrou lições da história que a humanidade deve agir para evitar que haja retrocessos em marcos civilizatórios consolidados. “Isso me lembra muito o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, ele dizia que uma mentira muitas vezes repetida se torna verdade. O nazismo foi criado em cima disso”, advertiu.

Parcerias com plataformas digitais

Recentemente, a plataforma Youtube, do Google, anunciou que irá retirar do ar vídeos com alegações de supostas fraudes na Eleição Geral 2018, um dos temas que têm desafiado a Justiça Eleitoral, por serem reforçados, com certa frequência, por figuras públicas de destaque no cenário nacional, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.

A plataforma é uma das parceiras do Tribunal Superior Eleitoral na missão de combater a desinformação sobre a segurança do voto eletrônico no País.

100 mil denúncias de notícias falsas são esperadas pelo TSE para o ano eleitoral de 2022

Na reunião recente com os tribunais locais, o TSE informou que, em 2021, recebeu 5.500 denúncias de notícias falsas sobre o processo eleitoral. A expectativa, entretanto, é que nesse ano às denúncias passem de 100 mil, pelas contas da área de tecnologia da Corte.

O grande desafio é ensinar as pessoas a detectarem uma notícia falsa e denunciarem os casos. Para isso, Inácio Cortez pediu a ajuda da imprensa.

“Do jeito que nós asseguramos à imprensa o direito de informar, que é uma obrigação constitucional, nós também precisamos proteger a sociedade de maus jornalistas, porque eu nem considero profissionais, mas pessoas irresponsáveis”, encerrou.