Ex-líder do Governo Sarto, Iraguassú Filho é nomeado em secretaria da gestão de Evandro

O Gabinete do Prefeito de Fortaleza publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (15), a nomeação do suplente de vereador Iraguassú Filho (PDT), que exerceu a função de líder do ex-prefeito José Sarto (PDT) entre dezembro de 2023 e o fim do ano passado, como secretário-executivo da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Além de já ter ocupado cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por duas legislaturas consecutivas, o escolhido foi titular da antiga Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra) na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e também exerceu o cargo de presidente do Conselho de Assistência Social do Município de Fortaleza (CMAS) entre os anos de 2013 e 2015.

Apoiador de Sarto no primeiro turno das eleições de 2024, ele participou do palanque do prefeito Evandro Leitão (PT) no segundo turno do pleito. Entre os membros do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Iraguassú integra uma ala que defendeu a reaproximação da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT) e a participação na base do chefe do Executivo da Capital cearense.

Iraguassú passa a ser o "número dois" da Infraestrutura. Ele é subordinado ao titular da secretaria, André Daher, que chefiou um órgão com atribuição semelhante durante a administração de Vitor Valim (PSB) em Caucaia.

Ao Diário do Nordeste, o nomeado agradeceu ao prefeito e pontou que a "Secretaria de Infraestrutura tem papel central na qualidade dos espaços públicos de Fortaleza". "Chego pra contribuir com o secretário André Daher sob a liderança do prefeito Evandro", completou.