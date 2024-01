Evandro Leitão oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo PT

O presidente da Assembleia da Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), oficializou seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira (15).

Em comunicado nas redes sociais, o petista disse que participou de uma reunião com o presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, e com o presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio.

“Apresentei meu nome como uma das alternativas de candidatura à Prefeitura de Fortaleza este ano, dentro do arco de alianças que tem ajudado o nosso Ceará a crescer cada vez mais”, comunicou o presidente da Alece.

O petista ressaltou a parceria que possui com o presidente Lula (PT), com o ministro Camilo Santana (PT) e com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Com todo o respeito aos demais pré-candidatos, Guilherme Sampaio, Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Artur Bruno, companheiros de projeto íntegros e de grande contribuição ao nosso Estado e à nossa Fortaleza, quero dialogar, junto com a militância do PT e partidos aliados, para apresentarmos um projeto para Fortaleza, onde nasci e fui criado”, disse.

Filiação

Evandro se filiou ao PT no último dia 17 de dezembro em solenidade que reuniu representantes de cerca de dez partidos que integram a base aliada do governador Elmano de Freitas.

Além de dirigentes do PV, PP, PSB, Republicanos, PCdoB, MDB, Podemos, Solidariedade e PSD, o evento recebeu deputados pedetistas da ala do senador Cid Gomes (PDT), além da deputada federal Fernanda Pessoa, que é do União Brasil – partido que tem Capitão Wagner como pré-candidato à Prefeitura em Fortaleza.