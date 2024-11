Evandro Leitão irá indicar equipe de transição da Prefeitura de Fortaleza nesta quarta (6)

Prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) disse que irá indicar os membros da equipe de transição ainda nesta quarta-feira (6). Ele informou que aguarda apenas a publicação de decreto de transição pelo atual prefeito da Capital, José Sarto (PDT). O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da Prefeitura para saber qual a expectativa de publicação e aguarda retorno.

A equipe de transição é formada por integrantes da atual gestão do Paço Municipal e por membros indicados pelo prefeito eleito para que haja o repasse de informações relevantes sobre a gestão municipal para quem vai assumir a Prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2025.

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) recomenda que a transição de Fortaleza e Caucaia — únicas cidades cearenses onde foi realizado 2º turno das eleições — seja formalizada até a próxima sexta-feira (8). Caucaia já iniciou o processo, enquanto Fortaleza ainda aguarda publicação dos atos necessários para o início da transição.

"Iremos estar apresentando hoje (quarta-feira) os nomes da nossa equipe de transição para iniciar, após o atual prefeito publicar uma portaria de um decreto, para que possamos fazer todo o diagnóstico da Prefeitura de Fortaleza e a partir de primeiro de janeiro de 2025 assumir", disse.

A declaração foi feita durante a inauguração do novo Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta quarta-feira. Presidente da Casa, Evandro Leitão continua no exercício do cargo até o dia 31 de dezembro, quando deve renunciar ao cargo de deputado estadual para poder tomar posse como prefeito de Fortaleza no dia 1º de janeiro.

Indagado sobre qual balanço faz dos quatro anos a frente da Alece, Evandro Leitão disse que considera que "essa avaliação quem tem que fazer é a população", mas que finaliza os 10 anos como deputado estadual "satisfeito".

"Só tenho que agradecer. Primeiro a população cearense, segundo aos meus colegas parlamentares por terem me dado a oportunidade de estar presidindo a casa. Para mim é motivo, primeiro de muita honra, mas eu sei que aqueles ou aquelas que querem sentar na cadeira de presidente, tem uma responsabilidade enorme, porque além de cuidar da Casa, dos outros 45 deputados, também está cuidando da população cearense", disse.