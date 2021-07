Em recesso, deputados ampliam viagens ao Interior e se aproximam das bases

Aproveitando o recesso na Assembleia Legislativa (AL), deputados cearenses iniciam um movimento de reaproximação com o eleitorado em cidades do interior. A ação ocorre em ano pré-eleitoral e é tida como um "retorno às bases", para reforçar a visibilidade perante o público e ensaiar os próximos passos, de olho nas eleições do ano que vem.

A melhora no quadro geral da pandemia da covid-19 possibilita as andanças e servem também para aproximar o Poder Legislativo da população.

Além das iniciativas individuais que cada parlamentar tem tocado a seu modo, em acordo com os aliados no Interior, um projeto que viabiliza a aproximação é o "Pacto Contra o Coronavírus", iniciativa da AL junto com instituições parceiras, que leva os parlamentares às cidades.

Legenda: O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado Romeu Aldigueri, lançam posto de atendimento para cadastro da população na vacinação em Granja Foto: Júnior Pio/ Assembleia Legislativa

O Pacto, capitaneado pelo próprio presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão (PDT), faz esse papel de aproximar os parlamentares de regiões mais distantes e também dá a oportunidade de o Legislativo incentivar ações como o combate ao coronavírus, a principal missão da socidade neste ano.

O objetivo, de acordo com o material de vulgação da Casa, é "debater a situação de combate à pandemia e reforçar o trabalho conjunto para o cadastramento da população e avanço na imunização".

Na prática, essa acaba também sendo uma chance de reaproximação dos deputados com um eleitorado em potencial, como analisam especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste.

Os parlamentares que já participaram das ações que ocorrem durante o mês de julho, reconhecem a oportunidade de estar perto de suas bases, mas também argumentam que o combate à pandemia e a conscientização acerca da vacinação é uma prioridade.

Quem é a liderança na sua cidade?

Ainda em janeiro, Sistema Verdes Mares fez um levantamento para traçar qual o perfil regional dos parlamentares na Assembleia Legislativa.

A distribuição da representatividade dá um indicativo de quantos deputados foram eleitos de acordo com suas bases eleitorais e regiões de origem. A influência parlamentar nas diferentes regiões importa, ainda que o mapa dos redutos políticos revele regiões ainda subrepresentadas numericamente no Ceará.

Legenda: Comitiva de deputados durante visita do Pacto Contra o Coronavírus em Tauá Foto: Reprodução/AL

Retorno às bases

Para a a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Monalisa Torres, "esse movimento com certeza é uma aproximação das bases".

Monalisa Torres Cientista Política É normal que nesse período de recesso os parlamentares aproveitem para fazer essa aproximação. As eleições são a cada dois anos. Isso faz parte do jogo e eles vão tentar construir essa relação e reforçar os vínculos com o eleitor.

O deputado Walter Cavalcante (MDB) não considera que as ações do Pacto Contra o Coronavírus tenham a ver com questões eleitorais.

"Não é esse trabalho político, não. Quem pensa desse jeito está extremamente enganado. Nós não estamos indo aos municípios com o intuito de fazer política", frisa.

Legenda: Deputado Walter Cavalcante diz que representatividade dos parlamentares fortalece campanha de combate à covid-19 Foto: José Leomar

O parlamentar reitera que o "poder da AL é esse de usar os seus meios de comunicação, usar as lideranças de seus deputados" para conscientizar a população em meio aos cuidados durante a pandemia.Cavalcante participou da ação em Tauá, Crateús, Crato, Juazeiro e Barbalha.

Para Raulino Pessoa, cientista político e professor da UECE, reforça que ações como essas são esperadas, principalmente em período de recesso paralmentar.

O "fato novo, no entanto, é que agora esse retorno não é mais para inaugurações de obras, por exemplo, e sim para ações de combate ao coronavírus", analisa.

O especialista diz ainda que ação de aproximação com a base "é vista com bons olhos, dada a representaçãoo territorial dos deputados". Raulino explica que a maioria dos parlamentares é eleita tendo como maior represenatividade as ações territoriais, e permanecer próximo ao público é crucial.

O deputado Audic Mota (PSD) também participou da campanha Pacto Contra o Coronavírus em Tauá. O parlamentar frisou que "não está havendo contato com o público, certamente não mais que 40 pessoas". Ele disse também que a ação da AL é para aproximar o parlamento da sociedade civil.

O Pacto Contra o Coronavírus No Ceará já visitou Sobral, Tianguá, Viçosa Do Ceará, Crateús, Tauá, Aracati, Morada Nova, Canindé e Baturité, além de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Camocim e Granja. Nesta quinta-feira (29/07), o Pacto visitará os municípios de Quixeramobim e Iguatu.