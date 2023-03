Em Maracanaú, prefeito e opositores já articulam pré-candidaturas para eleição municipal em 2024

Com mais de um ano para o início da campanha eleitoral, a disputa pela Prefeitura de Maracanaú começa a se desenhar, com três pré-candidaturas já apresentadas para 2024. No terceiro mandato à frente da Prefeitura, Roberto Pessoa (União) reforçou a intenção de tentar a reeleição, enquanto os deputados estaduais Júlio César Filho (PT) e Lucinildo Frota (PMN) anunciaram pré-candidaturas de oposição ao atual gestor municipal. O número de pré-candidatos pode, inclusive, aumentar.

A aposta dos adversários políticos da atual gestão é no desgaste do grupo político comandado por Pessoa – que, em dezembro de 2024, completará 20 anos no comando do município. O atual prefeito, por outro lado, diz confiar no potencial eleitoral próprio e de aliados – inclusive, com a eleição da filha, Fernanda Pessoa (União), como deputada federal, e de Firmo Camurça (União), ex-prefeito, como estadual em outubro do ano passado.

Contudo, com a próxima eleição municipal agendada apenas para outubro de 2024, muitos fatores ainda podem influenciar. Dentre eles, a própria relação entre o governo de Elmano de Freitas (PT) com os pré-candidatos – além da avaliação da gestão estadual, que estará em seu segundo ano, e da gestão federal.

Os diálogos entre partidos para formar alianças também devem ser relevantes para tornar as chapas competitivas, principalmente levando em conta que a disputa eleitoral em Maracanaú tem apenas um turno – o que faz com que os pré-candidatos da oposição não descartem unir forças para tentar derrotar o atual gestor.

Duas décadas na Prefeitura

Roberto Pessoa foi eleito prefeito de Maracanaú pela primeira vez em 2004. Reeleito, ficou no cargo até 2012, quando elegeu o sucessor Firmo Camurça – que seria reeleito em 2016. Com o fim dos oito anos de gestão do aliado, Pessoa voltou ao comando da Prefeitura com 66,23% dos votos na eleição de 2020.

Em entrevista ao PontoPoder, Roberto Pessoa indicou a intenção de se candidatar ao quarto mandato em 2024. "Se eu tiver condições e se o partido me aceitar, eu vou ser candidato à minha reeleição", garantiu.

Ele citou, inclusive, o resultado eleitoral de dois candidatos apoiados por ele para a Câmara de Deputados.

A filha e ex-deputada estadual, Fernanda Pessoa, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados com 121.469 votos, enquanto o ex-prefeito Firmo Camurça teve 57.836 votos para a Assembleia Legislativa. Ambos foram também os candidatos mais votados em Maracanaú.

"Sempre o povo de Maracanaú votou muito em mim. A minha filha teve (quase) 27 mil votos para deputada federal. Firmo Camurça teve 26 mil (votos para deputado estadual), (são do) mesmo grupo político", ressaltou.

Sobre os adversários que pode enfrentar em 2024, ressaltou o respeito que existe, seja com Lucinildo Frota – que chegou a integrar a base aliada a Pessoa na Câmara Municipal de Maracanaú – como Júlio César Filho, que faz, junto ao pai, o ex-prefeito e vereador Júlio César, oposição histórica ao grupo de Roberto Pessoa.

Roberto Pessoa Prefeito de Maracanaú "Respeito os adversários, inclusive Lucinildo é meu compadre, trabalhou comigo vários tempo lá. O Julinho é meu adversário, mas meu adversário cordial, tanto ele como pai dele. E o povo aqui decide. O povo é soberano. Nós somos uma democracia".

Desgaste da atual gestão

Em entrevista ao Diário do Nordeste, tanto Lucinildo Frota como Júlio César Filho ressaltam o desgaste da atual gestão como um dos fatores que será decisivo na disputa eleitoral de 2024 no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

"O atual governo já está no poder há 19 anos. Completará 20 anos de poder (no final de 2024). Já existe uma estagnação, algo dito pelos próprios munícipes", afirma Júlio César Filho.

Lucinildo Frota (PMN) Deputado estadual "O grupo político já vem em desgaste grande, não se entende em sua base. (...) Não vou dizer que (a atual gestão) não trouxe avanço, mas o maracanauense merece mais. Somos um município rico, mas com uma população que carece em suas necessidades básicas, que não são atendidas".

Eleito para o primeiro mandato como deputado estadual em 2022, Lucinildo Frota foi vereador de Maracanaú por 18 anos – tendo sido eleito pela primeira vez no mesmo ano em que Roberto Pessoa foi eleito para o primeiro mandato como prefeito.

Ao longo dos anos, chegou a ser, inclusive, da base aliada ao atua prefeito na Câmara Municipal da cidade, mas acabou rompendo politicamente com Pessoa em algumas ocasiões. A última delas em 2018, quando se candidatou pela primeira vez a deputado estadual.

"Ele não aceitou minha decisão e tivemos um afastamento político novamente. Eu decidi ser candidato contra a vontade dele", disse Frota, que acabou não sendo bem sucedido em 2018 na tentativa de chegar à Assembleia Legislativa.

Agora, ele ressalta que a pré-candidatura é a forma de "dar opção ao povo para escolher o que quer". "Decida se quer continuar da forma de administrar do prefeito ou se quer a administração de uma pessoa mais próxima da comunidade", afirma o deputado.

Frota acrescenta que tem atuado no mandato com objetivo de levar mais recursos para Maracanaú. "Venho para a Assembleia todos os dias, retorno para a minha casa e vou visitar lideranças, ouvir. Queremos continuar ouvindo a população para que o entendimento não seja só do Lucinildo, mas da população", detalha.

Construção de chapa competitiva

Caso o nome seja confirmado em convenção partidária, essa será a terceira vez em que Júlio César Filho irá disputar o cargo de prefeito de Maracanaú. Para o deputado, além do desgaste da atual gestão, outro fator deve ser relevante para a próxima eleição.

"A nossa candidatura pode ser competitiva, diferente das duas últimas. (...) Nas outras eleições, não fui candidato pelo PT. (Então) Serei candidato pelo PT, com o Governo do Estado e o presidente Lula", ressalta.

Ele ressalta que, apesar de estar em um movimento de se aproximar do governador Elmano de Freitas, Roberto Pessoa foi, em 2022, um dos principais apoiadores de Capitão Wagner (União) na disputa pelo Palácio da Abolição.

Wagner, inclusive, foi convidado por Pessoa para ser secretário de Saúde de Maracanaú – cargo que ocupa desde janeiro deste ano. "Será uma candidatura competitiva contra um prefeito que não votou no governador do PT, votou no Capitão Wagner", ressalta Júlio César.

Ele ressalta que, neste momento da pré-candidatura, além de visitas às bases eleitorais e encontros com lideranças de Maracanaú, ele iniciou diálogo tanto com partidos aliados como com lideranças do PT, como o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara Federal.

Ele disse que também iniciou um diálogo dentro do próprio PT em Maracanaú. "(A meta é) Construção de uma unidade dentro do PT de Maracanaú. Dentro dessa construção, nosso nome será colocado e esperamos alçar uma candidatura de consenso. Se não for possível, vamos disputar conforme as regras do partido", ressalta.

Possibilidade de união da oposição

Nem Júlio César nem Lucinildo Frota descartam a possibilidade de unirem forças na disputa eleitoral em 2024. Um dos principais fatores é que a eleição em Maracanaú é decidida em apenas um turno e com duas pré-candidaturas de oposição colocadas, isso pode acabar dando à candidatura do atual prefeito, Roberto Pessoa.

"Não se pode descartar. O grupo da situação torce para que cada um seja candidato", aponta Frota. Para o parlamentar, é preciso que haja uma escuta da população do município para definir quem será o candidato.

"A gente quer uma renovação. (...) Era muito importante que estivéssemos juntos (nesse) novo momento que Maracanaú quer entrar", ressalta.

Júlio César acrescenta que o diálogo entre os dois pré-candidatos já está ocorrendo. "Tanto eu como ele sabemos que Maracanaú não tem segundo turno. Estamos dialogando, para que mais na frente devemos estar juntos para garantir uma candidatura competitiva para lutar e trabalhar, para ter um novo projeto", ressalta.

Indagado se poderia, eventualmente, desistir da própria pré-candidatura a favor de Frota, caso este se mostrasse mais competitivo, Júlio César ressaltou que o PT tem trabalhado para ter candidatura própria nas principais cidades do Ceará e do País.

"Mas não seremos intransigentes. Vamos dialogar, ver qual candidatura é mais competitiva, do PT ou de partido aliado", reforçou, acrescentando que "pela atual conjuntura e pelo partido", considera que a "nossa possa ser mais competitiva".

Outras pré-candidaturas podem surgir

Quem também pode ter pré-candidatura ao cargo de prefeito anunciado nos próximos dias é o deputado federal Júnior Mano (PL). Ele, que já foi prefeito de Nova Russas e tem base eleitoral neste município, pode entrar na disputa pela Prefeitura de Maracanaú para fortalecer o grupo político comandado por Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio e presidente estadual do PL.

A informação é do vereador de Fortaleza, Bruno Mesquita, que se filiou ao PL na última segunda-feira (20) com a presença de Mano e Acilon.

"Temos um objetivo audacioso e vamos lançar em breve a pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano a prefeito de Maracanaú. Maracanaú está precisando de um gás novo, de uma liderança nova", afirmou Mesquita na tribuna da Câmara Municipal da capital.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o deputado Júnior Mano e com o prefeito Acilon Gonçalves para confirmar a pré-candidatura, mas não obteve resposta.