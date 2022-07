Em discurso, Elmano ressalta Camilo, Izolda e Cid e diz que 'está pronto para continuar o projeto'

Com a candidatura ao Governo do Ceará oficializada na manhã deste sábado (30), em Fortaleza, Elmano de Freitas (PT) sinalizou como tom da campanha a ideia de “continuar o projeto” do ex-governador Camilo Santana.

Em tom elogioso ao candidato ao Senado, Elmano afirmou se sentir “pronto para governar o Estado do Ceará e preparado para fazer mudanças e fazer o projeto continuar."

Ao destacar a atuação de Camilo na saúde durante a pandemia de Covid-19 e da governadora Izolda Cela na área da educação, o petista indicou que, se eleito, terá as duas áreas como foco.

“Vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde e 100% das escolas serão de tempo integral”, frisou.

Ainda durante o discurso, Elmano pediu “uma salva de palmas à professora Izolda e a todos os professores”, reforçando o compromisso de “dar continuidade” ao destaque do Ceará na Educação – e atribuindo parte do legado ao senador Cid Gomes (PDT).

“Reconheço a obra iniciada pelo senador Cid Gomes. (...) Vamos continuar investindo na segurança pública, mas o foco é abraçar a juventude e gerar empregos”, pontuou.

Apoio de Lula

Foto: Thiago Gadelha

O evento que oficializou a candidatura de Elmano de Freitas ao Palácio da Abolição contou com a presença do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, quem Elmano definiu como “a maior referência política da vida”.

Freitas relembrou a própria trajetória desde os movimentos sociais até o mandato como deputado estadual e destacou que foi “advogado do povo pobre, sem terra, indígena, atingido por barragem, de trabalhador e trabalhadora”.

Após a fala do candidato ao Governo do Ceará, foi a vez de Lula discursar e aconselhá-lo: “nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do estado”.