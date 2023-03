Elmano nomeia novos nomes para ocuparem cargos no governo; veja lista

Dando seguimento à composição da gestão estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) escolheu novas figuras para cargos considerados estratégicos para o Governo. Os indicados são ex-políticos, técnicos ou nomes ligados a movimentos sociais.

Os novos assessores e secretários-executivos farão parte da estrutura administrativa a ser regulamentada por Elmano nos próximos dias ou semanas. Os anúncios foram feitos pelas redes sociais e publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta semana. Confira alguns nomes:

Leonardo Araújo

O ex-deputado estadual Leonardo Araújo (MDB) não ocupa, atualmente, mandato eletivo, mas vai passar a compor o Governo Elmano. Ele será Assessor Especial de Assuntos Federais, na Casa Civil.

"Aos colegas secretários, asseguro minha colaboração; aos parlamentares e aliados, minha capacidade de diálogo; ao povo do Ceará, asseguro minha determinação; ao Governador Elmano dedicarei minha lealdade", anunciou pelas redes sociais.

Por dois mandatos, Leonardo ocupou cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas não conseguiu reeleição em 2022. Desde então, tem feito viagens a Brasília ao lado do governador, em agenda oficial com ministros de Estado.

Walter Cavalcante

Deputado estadual até janeiro deste ano, Walter Cavalcante (PV) foi oficializado como Assessor Especial de Assuntos Institucionais, na Casa Civil.

Além do novo cargo no governo e na vaga que ocupou na Alece, faz parte do currículo público de Cavalcante, ainda, a atuação na Câmara Municipal de Fortaleza entre 1996 e 2014 (quando foi eleito ao Parlamento Estadual), tendo ocupado a presidência da Casa no último biênio.

“Na oportunidade, reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando em prol da população cearense”, afirmou pelas redes sociais.

Gecíola Fonseca

Antes Gerente de Inovação e Tecnologias do Instituto Dragão do Mar, Gecíola Fonseca foi nomeada Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura, na Secretaria da Cultura do Estado.

Pelas redes sociais, ela afirma, ainda, ser gestora social, cultural, de tecnologias e de comunicação.

Jovanil Oliveira

O professor da rede pública estadual Jovanil Oliveira é outro nome que passa a compor o governo. Ele será Secretário Executivo dos Direitos Humanos, cargo subordinado à secretária dos Direitos Humanos, Socorro França.

Antonio Carlos

Também ex-deputado estadual e líder do governo Cid Gomes, Antonio Carlos foi nomeado Secretário Executivo da Articulação Política, logo abaixo do secretário da área, Waldemir Catanho.

Além da experiência legislativa, ele é professor concursado de filosofia na rede pública estadual de ensino. Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui especialização em Políticas Públicas pela FPA-UNICAMP.

Ele também foi ouvidor geral e assessor da Prefeitura de Fortaleza na gestão de Luizianne Lins. Ocupou, ainda, os cargos de Secretário Geral, Formação e vice-presidente do PT Ceará. É radialista membro da Associação Cearense de Imprensa (ACI).

André Marinho Fama

Na estrutura da Secretaria da Juventude, entra André Marinho Fama como secretário-executivo. Ele trabalhará ao lado da secretária Adelita Monteiro.

"Eu recebo essa gigantesca tarefa do Governador Elmano, que com muito orgulho fui seu assessor de Juventudes, como um grande elogio, do homem íntegro e compromissado com a luta dos trabalhadores que ele é", afirmou André, em publicação na internet.

O gestor é cientista social e mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

André Luiz Araújo Barbosa

O bombeiro militar André Luiz Araújo Barbosa foi nomeado Assessor Especial de Relações Comunitárias da Casa Civil.

Martir Silva

A advogada e professora Francisca Martir da Silva foi oficializada no cargo de Secretária-Executiva da Igualdade Racial, estruturalmente após a secretária Zelma Madeira.

Martir tem ampla experiência na advocacia popular e nos movimentos sociais, trajetória expressa na sua participação na criação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entidade da qual é membro atualmente.

Também tem experiência no Executivo, quando assessorou a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza na gestão Luizianne e a Secretaria de Cultura do Estado na gestão Camilo Santana.

Antes de ir para a secretaria recém-criada de Elmano, coordenava o setor de políticas públicas de igualdade racial da Secretaria da Proteção Social (SPS).

"São muitos os desafios, é longo o caminho. Mas igualmente é grande o entusiasmo, o esperançar e a vontade de trabalhar", publicou, na ocasião da oficialização via DOE.

É mestre em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aderilo Alcântara

Ex-vereador, secretário municipal e prefeito de Iguatu, Aderilo Alcântara volta a compor a administração estadual no cargo de Secretário Executivo dos Recursos Hídricos, que ocupa pela terceira vez, abaixo do secretário Roberio Monteiro.

Denise Sá Vieira Carrá

Outro nome publicado no DOU é o de Denise Sá Vieira Carrá, a nova Secretária Executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos, na Casa Civil.

Ela já ocupou diversos cargos na administração estadual. Na gestão Cid, foi procuradora jurídica da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Secretária Executiva da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará.

Já na era Camilo-Izolda, foi conselheira fiscal e de administração da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Secretária Executiva do Turismo.

Além disso, compôs o Conselho Fiscal da Companhia de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh), o Conselho Fiscal da Empresa Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, a Comissão Especial de Anistia do Estado do Ceará, o Comitê de Direção dos Projetos de PPP do Estado e o Grupo Técnico de Assessoramento para o Comitê Gestor do Cinturão Digital.

Narciso Junior

Ex-coordenador especial de políticas públicas para a população LGBT do Ceará (gestão Camilo), Francisco Narciso Silva de Oliveira Junior foi nomeado Secretário Executivo da Diversidade.

Também é fundador do Grupo de Amor e Prevenção Pela Vida (GAP). Vai trabalhar junto à Mitchelle Meira na secretaria recém-criada.

Miguel Braz

Ex-assessor parlamentar de Elmano, o advogado Miguel Braz assume, agora, o cargo de Secretário Executivo de Articulação Política e Participação Social na pasta sob Catanho.

Compôs a equipe de apoio do atual governador quando este, enquanto deputado estadual, foi relator da CPI das Associações Militares na Assembleia Legislativa.

Também foi diretor jurídico do instituto de previdência municipal de Itapipoca. Atuou no Levante Popular da Juventude desde sua fundação e chegou a fazer parte da coordenação nacional. É atual membro da coordenação nacional do Movimento Brasil Popular.