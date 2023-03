Tasso Jereissati faz duras críticas ao governo Elmano e diz que Assembleia está 'cooptada'

Tasso Jereissati concluiu o segundo mandato como senador no último dia 31 de janeiro. No segundo turno da eleição 2022, ele apoiou o nome do presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, entretanto, Tasso tem sido um crítico das medidas adotadas pela gestão do petista no Palácio do Planalto.

Este foi o primeiro posicionamento crítico de Tasso em relação ao novo governo no Ceará. Além do Executivo, o tucano não poupou críticas à Assembleia Legislativa. Segundo ele, a Casa está calada por ser "cooptada"