Após não ser reeleito, Leonardo Araújo vira Assessor Especial de Assuntos Federais de Elmano

O ex-deputado estadual Leonardo Araújo (MDB) anunciou na tarde desta sexta-feira (10) que seguirá atuando na articulação política como Assessor Especial de Assuntos Federais do Governo do Estado do Ceará. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-parlamentar agradeceu o convite feito pelo governador Elmano de Freitas (PT).

"Aos colegas secretários, asseguro minha colaboração; aos parlamentares e aliados, minha capacidade de diálogo; ao povo do Ceará, asseguro minha determinação; ao Governador Elmano dedicarei minha lealdade", escreveu.

Leonardo foi eleito deputado estadual por duas vezes, mas não chegou a ser reeleito na disputa de 2022. O político passou então a fazer viagens a Brasília, cumprindo agenda junto ao governador.

No dia 10 de fevereiro, por exemplo, Leonardo Araújo esteve na Capital Federal junto ao governador, e participou de uma reunião com ministros de Estado.

