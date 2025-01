Elmano irá receber prefeitos e deputados estaduais em fevereiro e março; prioridade é liberação de recursos

O governador Elmano de Freitas (PT) deve receber prefeitos cearenses para reunião nos meses de fevereiro e março. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (28), em solenidade de posse do novo presidente da Associação de Prefeitos do Ceará, Dr. Juju. O petista afirmou que os encontros devem ser realizados em conjunto com os deputados estaduais que tenham ligação com as gestões municipais, e tem como meta "definir prioridades".

"Nós sempre temos um conjunto de demandas maior do que o orçamento é possível de fazer", disse. "Eu sempre acho melhor definir as prioridades dialogando com os prefeitos, que convive com suas comunidades, convive com o seu povo e pode colocar aquilo que é mais premente, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário para o município".

Veja também PontoPoder Juju, ex-prefeito de Jaguaribara, é eleito presidente da Aprece e projeta agenda para o biênio PontoPoder Principal preocupação dos prefeitos é com a reforma tributária, diz novo presidente da Aprece

O governador preferiu não estabelecer um cronograma para atender às prioridades dos municípios. Segundo ele, esse calendário vai depender das especificidades da gestão municipal e da demanda a ser realizada.

"Vai ter ação que vai ser o Estado realizando, vai ter ação que vai ser o prefeito ou a prefeita realizando. (...) Tem município nesse momento que pode ser com alguma situação de inadimplência, não pode receber recurso, então é melhor que o Estado faça", elencou. "Então, cada realidade vai se colocar".

Contudo, ele disse que a gestão estadual tem realizado uma ação "imediata": um levantamento de como está a situação de todos os convênios em execução entre Estado e municípios.

Legenda: Lideranças políticas participaram do Seminário Aprece Novos Gestores 2025 Foto: Kid Jr

"Quero poder rapidamente agilizar a liberação dos recursos dos convênios que já estão em execução, que isso é muito importante para os prefeitos que acabaram de assumir e aqueles que estão dando continuidade. Eles negociaram conosco e precisam do recurso para que a obra possa prosseguir", disse.

Próximo aos Municípios

Elmano reforçou a colaboração entre Estado e municípios em diversas áreas, como saúde e educação, além da efetivação de programas como o Vale-Gás e o Ceará sem Fome. Uma cooperação que deve aumentar para os próximos anos.

"O que nós queremos é aprofundar, aproximar ainda mais o nosso governo da municipalidade e eu tenho certeza de que os novos gestores têm uma disposição enorme de poder cumprir aquele que se comprometeram com a sua população. O que nós podemos fazer de colaboração para que isso aconteça". Elmano de Freitas Governador do Ceará

Uma das áreas em que isso deve acontecer é na Segurança. O governador elogiou prefeitos que estão construindo bases para a Guarda Municipal nas cidades e disse que a "determinação" feita na gestão estadual é "buscar integrar ao máximo as forças de segurança do Estado com as bases municipais".

"A orientação minha é buscarmos inclusive ajudar na capacitação", disse o governador. Ele citou a destinação de mais de 4 mil armas para a Guarda Municipal de Fortaleza e disse que pretende fazer parcerias com outros municípios nessa área. "E é muito importante que seja integrado com o Estado".

'Trabalho, trabalho, trabalho'

Elmano evitou falar sobre as articulações para as eleições de 2026, quando poderá concorrer à reeleição para o Governo do Ceará.

Apesar de partidos aliados estarem se movimentando para garantir espaços na chapa a ser lançada no próximo ano — que inclui duas vagas para o Senado —, o governador disse que deve deixar as discussões eleitorais para o próximo ano.

"É muito cedo, não quero discutir eleição agora", afirmou. Ele pontuou que o compromisso agora é de realizar as entregas prometidas quando chegou ao Palácio da Abolição. "2025 é trabalho, trabalho e trabalho para entregar aquilo que nós nos comprometemos", reforçou.

"Eleição de 2026, nós vamos discutir em 2026", finalizou.