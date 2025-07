Elmano convoca mais 23 aprovados no concurso da Seplag-CE; veja lista de novos servidores

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta terça-feira (22), a convocação de mais 23 aprovados no concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag-CE). Os convocados se unem a outros 26 servidores nomeados pelo mesmo certame e que já estão ativos na pasta.

O concurso da Seplag-CE foi realizado no ano passado, após 18 anos sem a renovação do quadro de funcionários do órgão.

O ato de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (21). "Com a convocação, já são 49 profissionais para a Seplag. Gente qualificada, cheia de boas ideias e preparada para ajudar a planejar e executar políticas públicas que fazem a diferença na vida dos cearenses", comentou o governador.

"Estamos felizes em receber os novos servidores aprovados em concurso público extremamente competitivo. Agora, terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na formulação e execução de políticas públicas que visam melhorar, cada vez mais, a vida da população cearense. Ser servidor público é uma verdadeira missão de vida, que exige amor, comprometimento e dedicação, sempre com foco no bem coletivo", celebrou o titular da secretaria, Alexandre Cialdini.

Capacitação

Os convocados devem passar por um plano de capacitação coordenado pela Seplag, em parceria com a Escola de Gestão Pública do Ceará.

A formação inclui temas como gestão pública, inovação, habilidades interpessoais, conteúdos técnicos específicos e o programa "Ceará Um Só".