Elmano afirma que Sarto escolheu ‘polemizar’ com Governo e fala que expectativa é de ‘muito trabalho’ com Evandro

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a relação tumultuada com o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), que encerra o mandato na próxima terça-feira (31). Para o governador, o prefeito decidiu "polemizar" com o Governo do Ceará "mirando a eleição de 2024".

Os dois protagonizaram diversos embates públicos durante os dois anos iniciais do Governo Elmano, em temas como a restauração da Ponte Metálica, o aumento das passagens de ônibus em Fortaleza e o financiamento do Instituto José Frota (IJF),

Alguns destes episódios foram citados por Elmano durante Live PontoPoder, nesta quinta-feira (26), quando indagado sobre o que gostaria que fosse diferente na relação entre Estado e Prefeitura de Fortaleza com a posse de Evandro Leitão (PT) na próxima quarta-feira (1º).

"Disposição de trabalhar junto", respondeu o governador. "Eu queria fazer junto, mas a vontade do Governo (Sarto) naquela época era polemizar com o Governo do Estado mirando a eleição de 2024. E foi um erro, inclusive político, da parte dele", pontuou.

Elmano citou que fez parceria com "prefeitos do estado inteiro", incluindo com adversários eleitorais. "Tem prefeito que não votou em mim e eu tenho parceria", disse. Um dos exemplos citados pelo governador foi o prefeito reeleito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD) — que, em 2024, enfrentou uma candidatura do PT na cidade.

"Sei separar muito bem o que é a disputa eleitoral do fato dele ser o prefeito eleito da cidade. Mas a decisão, na época, do Sarto foi, achando que polemizando com o governo do estado, ia crescer politicamente. Parece que não deu muito certo". Elmano de Freitas Governador do Ceará

O PontoPoder contatou o prefeito José Sarto, por meio da assessoria de imprensa, sobre as falas do governador Elmano Freitas. Quando houver retorno, a reportagem será atualizada.

'Expectativa de muito trabalho'

Elmano aproveitou para reforçar que deve trabalhar em parceria com Evandro Leitão, que toma posse como prefeito de Fortaleza no dia 1° de janeiro.

"Expectativa que a gente possa integrar a saúde do Estado, enfim, com a do Município, fazer uma regulação juntos, que a gente faça o mutirão de cirurgia junto, que a gente possa favorecer o trabalho de telemedicina do Estado com os postos de saúde de Fortaleza, que a gente possa integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar para ter um trabalho de segurança pública na cidade de maneira muito integrada", elencou o governador.

Outras áreas citadas por ele como prioritárias nesse trabalho conjunto foram turismo, urbanização e a requalificação do Centro de Fortaleza. "Não tenho dúvida que daremos bons resultados para o povo de Fortaleza", disse.

Uma das áreas que deve receber mais atenção é a Saúde, que tem enfrentado crise na reta final da gestão de José Sarto. O governador citou que, junto com o prefeito eleito, conseguiu R$ 18 milhões com o Ministério da Saúde e que foi repassado para a atual gestão.

Destes, R$ 9 milhões foram destinados para o IJF e a outra metade foi direcionado para a Santa Casa. "Espero que os órgãos de controle acompanhem para que a Prefeitura, de fato, invista esses recursos no IJF (...) e garantam que a Prefeitura repasse o dinheiro para a Santa Casa", ressaltou.