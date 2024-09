Sarto diz que Elmano se negou a recebê-lo por não ser do mesmo partido: 'Visão medíocre da política'

Candidato à reeleição pelo PDT, o prefeito José Sarto disse que o governador Elmano de Freitas (PT) se negou a recebê-lo no Palácio da Abolição por não fazer parte do mesmo partido que o petista, o que considerou uma "visão medíocre da política". Em entrevista à Sabatina PontoPoder realizada nesta quinta-feira (12), o gestor alegou que solicitou audiências com o mandatário, mas não obteve retorno.

"Não nos deu audiência, somente 8 meses depois de ter recebido vários prefeitos. Primeiro, ele disse que eu não tinha pedido audiência. Depois, eu mostrei que pedi", frisou.

Para ele, a relação administrativa entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará deveria ter sido preservada, independente do rompimento entre PT e PDT a nível estadual nas eleições de 2022. Sarto e Elmano se encontraram institucionalmente apenas uma vez no Palácio da Abolição, em agosto do ano passado, segundo o pedetista.

"Eu entendo que qualquer governante — presidente, governador, prefeito — tem que se despir das cores partidárias. Eu sou prefeito de toda Fortaleza. O governador é governador de todo o Ceará. O presidente é presidente de todo o Brasil. Ele não pode dirigir só para o partido dele, eu não posso dirigir só para o meu partido. Eu sou prefeito da Cidade todinha. Essa relação institucional deve e tem que ser preservada. Afinal de contas, quando eu peço uma audiência ao governador, não está lá a pessoa física Sarto pedindo, está o prefeito da Capital pedindo a audiência" José Sarto (PDT) Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição

"Quando o governador se nega a dar a audiência, ele está negando à população de Fortaleza o diálogo com o prefeito eleito da Cidade, em que pesa não ser do partido dele. Isso, para mim, é uma visão muito medíocre de política", acrescentou.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do governador Elmano de Freitas para saber se o mandatário gostaria de pronunciar sobre o assunto. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

Sarto foi o quarto entrevistado da sabatina PontoPoder, conduzida pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

Procura deve continuar

O prefeito ressaltou, ainda, que a falta de diálogo entre os Executivos Estadual e Municipal impactou em parcerias para custear o Instituto Doutor José Frota (IJF) e o transporte coletivo de Fortaleza. Todavia, ele espera que, se reeleito, o governador possa recebê-lo para firmar investimentos na Capital.

"E no próximo mandato eu vou continuar procurando o governador, para que a gente tenha audiência, para que a gente sente. Passada a eleição, eu espero que ele tenha uma outra visão, porque, desde o momento em que ele assumiu, só fala em eleição", frisou.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na primeira Pesquisa Eleitoral Quaest.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Veja cronograma: