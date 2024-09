Sabatina PontoPoder: Sarto propõe plano de cargos e carreira da Guarda e patrulha nos bairros

Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto propôs implementar o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e criar a "patrulha nos bairros". Segundo ele, o estudo técnico para viabilizar a ascensão profissional dos agentes já foi concluído, mas a legislação eleitoral o veda de aplicá-lo ainda neste ano. Por isso, segundo ele, o plano deve ser aplicado em 2025.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (12) durante a sabatina PontoPoder, realizada pelo Sistema Verdes Mares com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, com transmissão na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Wagner Mendes e Inácio Aguiar.

"Nós já ampliamos o efetivo, estamos capacitando, treinando, armando. Estamos construindo a sede da Guarda Municipal, fizemos as promoções. (...) Já conseguimos consolidar o plano de cargos, carreiras e salários, que, por conta da legislação, a gente não pode fazer este ano, porque há um impedimento da legislação eleitoral, mas já me comprometi com a categoria de fazê-lo no próximo ano" José Sarto Prefeito de Fortaleza e candidato do PDT à reeleição

Legenda: Sarto foi entrevistado pelos jornalistas Wagner Mendes e Inácio Aguiar, no programa Bom dia Nordeste, exibido na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário Foto: Fabiane de Paula

Na ocasião, o gestor também reforçou que deve criar a "patrulha nos bairros" com parte do efetivo da Segurança Cidadã. Ele afirmou que a última turma de formação do concurso, realizado em 2023, será iniciada nesta sexta-feira (13). Cerca de 552 homens e mulheres devem compor o efetivo, conforme o pedetista.

"Nós vamos criar, com essa nova turma, o 'patrulha nos bairros', que é dedicar para a periferia esse contingente que está chegando agora de 500 homens e mulheres", frisou o gestor.

Combate a ações de violência

O prefeito voltou a reforçar que irá capacitar e armar toda a Guarda Municipal de Fortaleza. O objetivo é que os agentes possam atuar na preservação do patrimônio e ajudar na prevenção da violência.

Todavia, eles não irão fazer o trabalho ostensivo e de inteligência da Segurança Pública Estadual para combater facções criminosas, uma vez que essa não é uma competência da instituição, conforme o gestor.

"O papel vai além da guarda patrimonial, de preservação de patrimônio, mas não chega a combater facções. Não é botar a guarda com fuzil, mas é capacitar a guarda com armamento de fogo para reagir a esses episódios de violência", complementou.

