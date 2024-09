Sarto aponta contratar médicos e aumentar UPAs como prioridade: 'Ampliar urgência e emergência'

Prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto reforçou, ao ser questionado sobre a prioridade na campanha, a promessa de contratar 1.000 novos médicos, duplicar a quantidade de UPAs e reduzir filas de espera para e cirurgias eletivas na Capital — este último ponto, em parceria com a iniciativa privada. Na manhã desta quinta-feira, o mandatário participou de roda de conversa com gestantes no bairro Messejana.

"Nós vamos contratar 1.000 novos médicos, vamos ampliar o serviço de urgência e emergência, duplicando as UPAs aqui, em Fortaleza, e nós vamos reduzir as filas de espera, tanto de exames como de cirurgia, porque, além de proposta, nós temos solução. (Para) as filas, a gente vai fazer uma pactuação com a iniciativa privada. (...) No horário ocioso da iniciativa privada, a gente vai realizar isso" José Sarto (PDT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Na ocasião, ele frisou que as contratações para realizações dos exames e das cirurgias devem continuar ocorrendo em parceria com Organizações Sociais (OSs), pelas unidades serem as mais bem avaliadas.

Vice

O gestor cumpriu a agenda acompanhado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), mas sem o seu vice, Élcio Batista (PSDB), também candidato à reeleição, ao lado de Sarto. Sobre o papel do tucano na campanha, o pedetista destacou que Élcio tem ouvido todos os setores da Cidade para ajudar a construir o novo plano de Governo da chapa.

Legenda: No encontro, o gestor destacou promessas para ampliar serviços de Saúde Foto: Davi Rocha

"Por exemplo, a ampliação do passe livre para os finais de semana, a construção de seis novas UPAs, a contratação de mil novos médicos. Tudo isso o Élcio tem participado diretamente em discussões temáticas, com a saúde, com a educação, com a mobilidade, com a política de infraestrutura", explicou.